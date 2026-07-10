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Главная Экономика В Украине утвердили выплаты защитникам, освобожденным из плена: какая сумма предусмотрена

В Украине утвердили выплаты защитникам, освобожденным из плена: какая сумма предусмотрена

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 14:10
Выплаты украинцам, освобожденным из плена: кто сможет получить 50 000 грн на лечение
Выплаты украинским защитникам. Фото: Новини.LIVE, Генштаб/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины принял важное решение в отношении военных, освобожденных из российского плена. Для них предусмотрена выплата в размере 50 000 грн в месяц. Целевое назначение — стационарное лечение сроком более 30 дней в связи с проблемами со здоровьем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Выплаты военнослужащим

КМУ расширил возможность получать выплаты в размере 50 000 грн для украинцев, которые после освобождения из российского плена нуждаются в длительном стационарном лечении. Речь идет о военных, представителях правоохранительных органов и сотрудниках службы гражданской защиты.

"Это защитники и защитницы, которым требуется лечение более 30 дней из-за заболевания, ранения, контузии или увечья. Задача государства — обеспечить достойную жизнь тем, кто пережил нечеловеческие условия российского плена", — подчеркнула премьер-министр Юлия Свириденко.

Деньги военнослужащим на период лечения

Украинское законодательство предоставляет военнослужащим право на получение денежного обеспечения в полном размере во время пребывания:

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  • на стационарном лечении (медицинская и/или реабилитационная помощь);
  • в отпуске для лечения в связи с болезнью;
  • в отпуске для лечения после ранения.

Если продолжительность лечения не превышает четырех месяцев, выплаты начисляются исходя из последней занимаемой должности. По истечении этого периода средства предоставляются только на основании заключения военно-врачебной комиссии о необходимости продолжения лечения.

Кроме того, военнослужащие имеют право на "боевые", если их состояние здоровья связано с ранением (контузия, травма, увечье), полученным при защите Родины. Дополнительно предусмотрена материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, кто может получать пенсию в размере не менее 10 625 грн. Выплаты предусмотрены для лиц с инвалидностью вследствие войны. Суммы денежного обеспечения варьируются от 10 625 до 18 885 грн минимум в зависимости от группы.

Также Новини.LIVE рассказывали, влияет ли мобилизация на назначение субсидии. Об изменениях необходимо сообщить в Пенсионный фонд или орган социальной защиты. Военнослужащий может переоформить субсидию на другого члена семьи.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
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