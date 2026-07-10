Выплаты военнослужащим после ранения: из-за какого документа можно лишиться права на 100 000 грн

Украинский военный в инвалидной коляске, деньги в кармане военной формы. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий, получивший боевое ранение и проходивший длительное стационарное лечение, добился через суд выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн за большинство периодов госпитализации. В то же время в отношении отдельных периодов Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска из-за отсутствия одного важного документа.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Почему военнослужащий обратился в суд

Истец проходил службу в воинской части и в феврале 2024 года получил тяжелое огнестрельное ранение во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Обстоятельства получения травмы были официально подтверждены соответствующей справкой, а военно-врачебная комиссия признала ранение связанным с защитой Родины.

После ранения военнослужащий несколько раз находился на стационарном лечении. Несмотря на это, дополнительное вознаграждение, предусмотренное постановлением Кабмина № 168, ему начислили не за все периоды госпитализации.

В связи с этим защитник обратился в суд, требуя признать бездействие воинской части незаконным и обязать ее выплатить причитающиеся средства за периоды пребывания на стационарном лечении в связи с полученными ранениями:

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с 18 февраля 2024 года по 3 марта 2024 года;

с 4 марта 2024 года по 31 марта 2024 года;

с 1 июня 2024 года по 1 июля 2024 года;

с 10 июля 2024 года по 26 июля 2024 года;

со 2 августа 2024 года по 23 августа 2024 года;

с 21 октября 2024 года по 25 октября 2024 года;

с 25 октября 2024 года по 28 октября 2024 года;

с 30 октября 2024 года по 26 ноября 2024 года.

Военный требовал произвести выплаты исходя из расчета 100 000 гривен в месяц, пропорционально дням пребывания на стационарном лечении в медицинских учреждениях в связи с травмами, полученными 17 февраля 2024 года.

Какое решение принял суд

Суд лишь частично удовлетворил требования военнослужащего. Судьи установили, что документы подтверждают:

получение боевого ранения при исполнении служебных обязанностей;

пребывание военнослужащего на стационарном лечении;

связь лечения именно с полученным ранением.

Учитывая это, военную часть обязали начислить и выплатить дополнительное вознаграждение в размере 100 000 грн в месяц пропорционально дням лечения за несколько периодов госпитализации.

Почему суд отказал в выплатах за отдельные периоды

В то же время суд не удовлетворил требования в отношении трех периодов лечения осенью 2024 года. Причиной стало отсутствие доказательств того, что военнослужащий обращался к командованию воинской части с рапортом о начислении дополнительного вознаграждения именно за эти промежутки времени.

Таким образом, даже при наличии права на выплату суд учел, что необходимая процедура обращения не была подтверждена документально.

Какие выводы сделал суд

Суд напомнил, что постановление Кабинета Министров № 168 предусматривает выплату дополнительного вознаграждения в размере до 100 000 грн военнослужащим, которые в связи с боевым ранением находятся на стационарном лечении.

При этом законодательство не устанавливает ограничений относительно количества госпитализаций или продолжительности лечения. Главным условием является подтверждение того, что ранение получено во время защиты Украины, а лечение непосредственно связано с этой травмой.

В то же время практика показывает, что для получения средств важно не только право на выплату, но и надлежащее оформление документов. При отсутствии подтверждения обращения к командованию с соответствующим рапортом суд может отказать во взыскании вознаграждения за отдельные периоды лечения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что будет с выплатами военнослужащим в июле. Минобороны обратилось к защитникам по поводу начисления надбавок. Основное денежное обеспечение и доплаты будут поступать по определенному алгоритму.

Также Новини.LIVE писали, кому в ВСУ начислят новые выплаты в июле. Минобороны ввело новую систему мотивационных выплат и надбавок для военнослужащих. Право на них имеют все — и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто служит по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту.