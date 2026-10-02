Исполнение решений — честная конкуренция. Оксана Русецкая PhD глава АПИУ

В июне 2026 года исполнилось десять лет со дня принятия Закона Украины «Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов». Именно он положил начало смешанной системе, в которой судебные решения исполняют государственные и частные исполнители.

За это время частные исполнители доказали свою эффективность, однако равных правил работы до сих пор нет. Их полномочия остаются существенно уже, чем у государственной исполнительной службы. Из-за этого взыскатели не всегда могут выбрать исполнителя, а система теряет преимущества полноценной конкуренции.

Где частные исполнители до сих пор ограничены

Несмотря на значительное количество зарегистрированных законопроектов о расширении полномочий частных исполнителей, говорить о полноценном равенстве пока рано. Согласно части второй статьи 5 Закона Украины «Об исполнительном производстве», частные исполнители не могут исполнять решения об отобрании и передаче ребёнка, выселении и вселении лиц, конфискации имущества, а также производства, в которых должником или взыскателем являются государство, государственные органы или стратегические предприятия.

В то же время конкуренция между органами государственной исполнительной службы и частными исполнителями уже даёт системный эффект. Она повышает качество исполнения решений, помогает оптимизировать бюджетные расходы, увеличивает налоговые поступления, снижает коррупционные риски и улучшает общую результативность системы.

Что показывает статистика

Ассоциация частных исполнителей Украины при поддержке проекта ЕС «Право-Justice», который реализует Expertise France, подготовила инфографику на основе данных Министерства юстиции Украины. Эти показатели демонстрируют заметную разницу в результативности двух составляющих системы.

На начало 2026 года в Украине фактически работали 3 054 государственных и 356 частных исполнителей — количественный разрыв составлял почти десять раз. При этом динамика меняется: в 2021 году в органах ГИС насчитывалось 4 134 сотрудника, а частных исполнителей было всего 285. С тех пор штат государственной службы постепенно сокращается, тогда как частный сектор стабильно растёт.

Даже при таком количественном неравенстве частные исполнители охватывают почти треть рынка проблемной задолженности. В среднем один частный исполнитель возвращает кредиторам в шесть раз больше средств, чем государственный. За 2025 год государственные исполнители взыскали 17,17 млрд грн, а частные — 12,26 млрд грн. В пересчёте на одного специалиста это 34,7 млн грн в год для частного исполнителя против 5,6 млн грн для государственного.

Показательны и результаты электронных аукционов. В среднем один частный исполнитель продал на торгах ГП «СЕТАМ» имущества на сумму, в 23 раза превышающую показатель одного государственного исполнителя. На земельных торгах АО «Прозорро.Продажи» частные исполнители были вдвое результативнее по количеству лотов и в полтора раза — по сумме реализации.

Почему результативность отличается

Государственные и частные исполнители выполняют одну и ту же функцию, но имеют разные мотивационные модели. Государственный исполнитель работает в жёстких бюрократических рамках, получает фиксированную зарплату и вознаграждение в размере, определённом Кабинетом министров.

Основной доход частного исполнителя зависит от фактически взысканной суммы. Поэтому он непосредственно заинтересован довести дело до результата: проактивно искать активы, быстро принимать решения, совершенствовать работу офиса и поддерживать надлежащую коммуникацию с участниками исполнительного производства.

Однако о настоящей рыночной конкуренции сложно говорить, пока полномочия сторон неравны. Государство фактически сохраняет монополию на исполнение решений в наиболее чувствительных и финансово ёмких категориях дел. Запрет частным исполнителям работать с решениями против государственных предприятий или взыскивать задолженность в пользу бюджета лишает взыскателей права выбора.

Что показывает международный опыт

Опыт стран Центральной и Восточной Европы свидетельствует, что постепенное уравнивание полномочий государственных и частных исполнителей или полный переход к частной модели не угрожает публичному интересу. Напротив, это позволяет сократить бюджетные расходы на содержание разветвлённой сети территориальных отделов государственной исполнительной службы.

В такой системе государство переходит от роли исполнителя-монополиста к роли качественного регулятора. Оно устанавливает профессиональные стандарты, обеспечивает надлежащий контроль и следит за соблюдением дисциплины и законности.

Почему исполнение решений важно для экономики

Эффективность принудительного исполнения — не узкопрофессиональный вопрос, а один из индикаторов экономической безопасности государства. Для внутреннего и внешнего инвестора важно не только получить судебное решение, но и иметь реальный механизм его исполнения.

Действенная система возвращает бизнесу предсказуемость. Компании получают понятные временные ориентиры по возврату задолженности и могут точнее планировать движение средств, оценивать ликвидность и стоимость кредитования.

Быстрый возврат активов также влияет на состояние банковского сектора и долю неработающих кредитов. Активная работа с проблемными портфелями уменьшает объём резервов, которые финансовые учреждения вынуждены формировать под риски. В результате снижается давление на банковскую систему, а кредитные ресурсы могут становиться доступнее для экономики. Каждая фактически взысканная гривна возвращается в бизнес и снова направляется на производство, закупку сырья и создание рабочих мест.

Действенный и прозрачный рынок исполнения решений является также маркером доверия для Европейской комиссии, МВФ и Всемирного банка. В условиях восстановления и евроинтеграции верховенство права измеряется не только количеством принятых судебных решений, но и долей их фактического исполнения.

Что Украина должна сделать до конца 2026 года

У Украины есть конкретные обязательства перед европейскими партнёрами по усилению конкуренции между государственными и частными исполнителями. Их определяет Дорожная карта по вопросам верховенства права, утверждённая распоряжением Кабинета министров от 14 мая 2025 года № 475-р в рамках переговоров о вступлении в Европейский союз по кластеру «Основы процесса вступления в ЕС».

Документ предусматривает совершенствование процедур принудительного исполнения, дальнейшую цифровизацию, открытие Единого государственного реестра исполнительных документов, усиление статуса и расширение полномочий частных исполнителей. Среди задач также более прозрачный доступ к профессии, расширение категорий решений, которые могут исполнять частные исполнители, и совершенствование механизмов контроля и дисциплинарной ответственности. Срок выполнения этих мер — четвёртый квартал 2026 года.

Эти положения непосредственно связаны с промежуточными ориентирами Европейской комиссии по разделу 23 «Судебная власть и фундаментальные права», в частности IBM 23.4 «Эффективность системы правосудия» и IBM 23.4.4 «Улучшение исполнения судебных решений».

От монополии к честной конкуренции

Дальнейшая реформа системы принудительного исполнения должна устранить искусственные барьеры для частных исполнителей, усилить профессиональное самоуправление и ускорить цифровизацию процедур. Равные правила не означают ослабления государственного контроля — они означают переход к модели, в которой государство устанавливает стандарты, а исполнители конкурируют качеством и результативностью.

Только открытая и честная конкуренция поможет сформировать полноценный рынок исполнения решений, повысить инвестиционную привлекательность Украины и гарантировать обязательность судебного решения как одну из основ правового государства.