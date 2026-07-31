Диабетическая стопа и риск ампутации — советы хирурга Евгения Кислицы

На консультации почти восемьдесят процентов моих пациентов говорят одно и то же: "Доктор, я даже не знал, что у меня была рана". Отмечу, что большинство моих пациентов — люди с сахарным диабетом, и более половины уже имеют язвы на стопах. Недавно ко мне обратился мужчина с глубокой язвой на подошве — до кости. Несколько недель назад он купил новую обувь, внутрь попал камешек. Из-за диабетической нейропатии мужчина не чувствовал боли. Нескольких дней ходьбы хватило, чтобы запустить механизм, когда небольшая потертость превратилась в глубокую инфицированную язву. Таких историй в моей практике — десятки.

Почему при диабете даже маленькая царапина становится опасной

Сахарный диабет постепенно и необратимо поражает нервы и сосуды — особенно на стопах. Из-за диабетической нейропатии человек хуже чувствует боль, температуру и давление. А в запущенных случаях — почти не чувствует или не чувствует вообще. Он может не заметить порез, потертость, волдырь или даже ожог.

Одновременно нарушается кровообращение: ткани получают меньше кислорода, и любая рана заживает в разы дольше. К этому добавляется сниженный иммунный ответ — даже "слабые" микробы вызывают тяжелые осложнения. Сочетание этих факторов самое опасное: пациент не чувствует повреждения, а организм не успевает его восстановить и побороть инфекцию.

По данным Международной рабочей группы по проблеме диабетической стопы, каждый пятый пациент с сахарным диабетом в течение жизни сталкивается с язвой стопы. Большинству нетравматических ампутаций нижних конечностей предшествует именно она. Но большинство таких случаев можно предупредить.

Какая привычка на две минуты может спасти ногу

Если спросить меня, какая одна рекомендация самая важная для человека с диабетом, — ответ простой: каждый день трижды в день осматривайте свои стопы. Утром, в обеденное время и перед сном. Не тогда, когда уже болит или есть рана. Именно каждый день и трижды. Если можете больше — я только за.

При осмотре проверяйте подошву, пятки, межпальцевые промежутки, пальцы, ногти и боковые поверхности стоп. Если не можете увидеть подошву — воспользуйтесь зеркалом или попросите помощи близких.

Ищите даже самые маленькие изменения:

– трещины, мозоли, волдыри и царапины

– покраснение, отек или изменение цвета кожи

– любые выделения или неприятный запах

Именно с таких микротравм начинается путь к ампутации. И именно на этом этапе ее легче всего избежать.

Почему горячие ванночки для ног при диабете опасны

Часто слышу: "Люблю хорошо распарить ноги" или "После горячей воды мне лучше". Но человек с диабетической нейропатией может не почувствовать, что вода слишком горячая. Ожоги стоп при диабете — не редкость, и я видел их последствия.

Ноги следует мыть только теплой водой, проверив температуру рукой или термометром. После мытья — тщательно высушить мягким полотенцем, особенно между пальцами: влага между ними создает условия для грибка. Вытирать нужно промакивающими движениями — обычное растирание уже может травмировать кожу.

Сухую кожу большинство пациентов игнорируют. Зря: пересушенная кожа легко трескается, а трещина — это уже входные ворота для инфекции. После мытья рекомендую специальные увлажняющие кремы или кремы для ухода за стопами при сахарном диабете — но только те, которые назначил врач.

Какие действия при уходе за стопами категорически запрещены

Значительная часть пациентов попадает ко мне после домашнего "лечения" мозолей. Самостоятельное удаление лезвиями или ножницами нередко заканчивается глубокой узкой раной — а именно такие особенно опасны при диабете. Людям с сахарным диабетом категорически нельзя срезать мозоли, использовать лезвия или агрессивные пластыри для удаления мозолей и натоптышей, прокалывать волдыри, ходить босиком, особенно в общественных местах, греть стопы грелками. Обувь перед каждым надеванием проверяйте изнутри: камешек, складка стельки или даже потерянный кубик Lego — да, был и такой случай в практике — при утраченной чувствительности травмируют стопу с каждым шагом. Новую обувь носят постепенно — сначала не более часа в день. Не разнашивайте тесную обувь. Каждый шаг в ней травмирует кожу.

Когда немедленно обращаться к врачу

Большинство пациентов задерживаются с визитом на неделю-две, а то и больше, после того как заметили проблему. Объяснение всегда одинаковое: "Думал, само заживет". При диабете "само заживает" — редкость.

К врачу нужно обращаться немедленно, если на стопе появилась любая рана или язва, трещина, покраснение, припухлость, выделения, неприятный запах, потемнение кожи или повышение ее температуры. Не ждите боли: из-за нейропатии она может не появиться вообще, тогда как патологический процесс уже достиг стадии, на которой шансы спасти стопу — сомнительны.

Как ежедневный уход за диабетической стопой предотвращает ампутацию

За годы работы я утвердился в одном: большинство ампутаций начинаются не в операционной. Они начинаются дома, на пляже, в магазине, на огороде или в саду — с маленькой трещины, мозоли или мысли "ничего страшного, само пройдет". Несколько минут ежедневного осмотра стоп могут заменить месяцы лечения и потерю конечности. Людям с сахарным диабетом рекомендую также раз в месяц профилактически посещать кабинет диабетической стопы.