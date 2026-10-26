Маркетинг моды и платье с лобстером — Вероника Чекалюк психолог и эксперт по гастродипломатии

В современном мире бренды тратят миллионы долларов, чтобы создать вокруг продукта легенду. Они ищут подходящих амбассадоров, строят эмоциональные кампании, создают скандалы и стараются сделать так, чтобы вещь стала не просто вещью, а символом. Мы рассматриваем случай, когда гениальный маркетинг происходил задолго до появления маркетинговых стратегий, социальных сетей и цифровой рекламы. Именно так случилось с одним из самых известных платьев в истории моды — Lobster Dress Эльзы Скиапарелли, созданным в 1937 году в сотрудничестве с Сальвадором Дали.

На первый взгляд это белое шелковое платье с крупным изображением лобстера. Но с точки зрения маркетолога это идеальный продукт, в котором сошлись все элементы, необходимые для создания легенды: искусство, провокация, сексуальность, скандал, власть, знаменитость и сильная личная история.

Как история Уоллис Симпсон усилила образ

Это платье Скиапарелли создала для Уоллис Симпсон — женщины, ставшей одной из самых обсуждаемых фигур XX века. Ее имя навсегда вошло в историю из-за романа с британским королем Эдуардом VIII. Он влюбился в американку, которая уже дважды была разведена, и из-за общественных и политических ограничений не мог на ней жениться: такая женщина не соответствовала представлениям того времени о будущей королеве. Перед ним встал выбор между короной и любовью — и он выбрал любовь.

Эдуард VIII отказался от престола, стал герцогом Виндзорским, а Уоллис получила титул герцогини. Из-за этого скандального решения королем стал его брат Георг VI, отец будущей королевы Елизаветы II, которая впоследствии унаследовала престол и правила Великобританией более 70 лет.

И именно эта яркая женщина — не аристократка по происхождению, не «идеальная» королевская невеста, а независимая, противоречивая и смелая личность — стала обладательницей платья, вошедшего в историю.

До свадьбы с Эдуардом VIII Уоллис заказала у Скиапарелли целый гардероб из 18 образов. Но невероятное платье с лобстером стало главной жемчужиной этой коллекции. Незадолго до церемонии Уоллис сфотографировали в этом образе для Vogue, и эти фотографии превратили одежду в культурный феномен.

Здесь сработала формула, которую сегодня используют самые успешные бренды: правильный продукт, правильный человек и правильный момент.

Почему лобстер стал провокацией

Настоящая магия этого платья заключалась в скандальной истории его владелицы и неукротимой фантазии одного из самых провокационных художников XX века — Сальвадора Дали.

Дали был мастером-провокатором, громким художником. Он умел создавать символы и прекрасно понимал силу визуального шока. Он знал: чтобы человек запомнил образ, тот должен вызывать не только восхищение, но и эмоцию — удивление, любопытство, даже легкий дискомфорт.

Еда в творчестве Дали занимала особое место. Для него она никогда не была бытовым предметом. Еда была языком подсознания, символом желания, наслаждения, телесности и соблазна. Он часто использовал гастрономические образы в своих работах, превращая обычные вещи в сюрреалистические символы.

Лобстер был одним из таких символов. В творчестве Дали он имел эротический подтекст и ассоциировался со страстью и влечением. Поэтому его появление на платье именно в области бедер было не случайным. Для 1937 года это был чрезвычайно смелый жест… Лобстер шокировал высший свет!

Платье словно говорило: «Я знаю правила общества, но не собираюсь им подчиняться».

Именно в этом заключался гений Скиапарелли. Она одной из первых поняла, что мода может быть не просто о красоте, а об идее. Она создавала реакцию, повод для обсуждения и роста популярности.

Сегодня коллаборации дизайнеров с художниками стали привычным явлением, но в 1930-х сотрудничество Скиапарелли и Дали было революционным. Она фактически создала модель, которой сейчас пользуются сильнейшие мировые бренды: объединить моду, искусство и культурный контекст, чтобы продукт обрел значение, намного превосходящее его материальную ценность.

Как гастрономические образы работают в брендинге

Интересно, что использование еды в моде и сегодня остается мощным инструментом коммуникации. Платья, похожие на торты, сумки в форме фруктов, украшения, напоминающие десерты, гастрономические принты — все это работает потому, что еда напрямую связана с эмоциями человека. Она вызывает ассоциации с удовольствием, праздником, детскими воспоминаниями, роскошью и желанием.

Человек может не запомнить сложную дизайнерскую конструкцию, но точно запомнит платье, которое выглядит как произведение искусства или десерт.

Lobster Dress стала легендой потому, что в одном образе встретились гений Скиапарелли, сюрреализм Дали, скандальная история Уоллис Симпсон, королевская драма и сила Vogue.

Это и есть высший уровень брендинга — когда продукт перестает быть предметом и становится частью культуры.

Самые сильные бренды всегда продают возможность прикоснуться к истории, почувствовать себя особенным.

Именно поэтому, увидев сегодня это платье на выставке Schiaparelli в Лондоне, трудно не подумать: заказать такой образ в 1937 году могла только женщина, которая сама была не просто человеком, а символом.

Похоже, у короля Эдуарда VIII действительно был вкус.