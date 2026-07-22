Механическая тромбэктомия при инсульте — как снизить инвалидность. Советы кандидата медицинских наук Дмитрия Лебединца руководителя Инсультного центра Феофании ДУС

Еще несколько лет назад инсульт в Украине почти автоматически означал инвалидность, даже если жизнь удавалось спасти. Сегодня механическая тромбэктомия — процедура, которая извлекает тромб из сосуда мозга за считанные минуты, — меняет эту статистику. Благодаря этому все больше пациентов возвращаются домой, сохраняя способность самостоятельно ходить.

Почему время решает все при инсульте

Ишемический инсульт возникает, когда тромб перекрывает артерию и мозг теряет кровоснабжение. Каждая минута без кровотока означает гибель нейронов, поэтому врачи считают время буквально по минутам. Механическая тромбэктомия позволяет извлечь тромб через тонкий катетер, введенный через артерию на ноге или руке, и восстановить кровоток без открытой операции на мозге. Врачи называют первые часы после появления симптомов окном терапевтических возможностей: именно тогда шанс восстановить кровоток до гибели участка мозга самый высокий. У части пациентов благодаря современной визуализации сосудов это окно удается расширить до суток, но правило остается неизменным — чем быстрее человек попадает на стол, тем меньше последствий останется. В мире метод признан одним из самых эффективных для лечения ишемического инсульта, а в Украине до недавнего времени оставался редкостью.

От единичных центров к национальной инсультной сети

До 2020 года механическую тромбэктомию выполняли лишь в нескольких украинских больницах. Оборудование стоило дорого, а подготовленных команд не хватало по всей стране. Ситуацию изменил совместный проект Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка по развитию инсультной сети: в рамках контракта с МОЗ компания Philips установила 25 интервенционных ангиографических систем Azurion в ключевых регионах. Оборудование стало технической основой для развития нейроинтервенционной помощи и расширило доступ к малоинвазивному лечению инсульта даже за пределами столицы. Параллельно с установкой аппаратов продолжалось обучение нейроинтервенционных команд: врачи проходили стажировки, осваивали новую технику катетеризации, а больницы перестраивали логистику приема пациентов с подозрением на инсульт. Обновлялась и нормативная база, а в 2024 году механическая тромбэктомия впервые вошла в национальный стандарт лечения ишемического инсульта как один из основных методов медицинской помощи. Результат этой работы хорошо виден в цифрах: если в 2018 году тромбэктомию применяли лишь в 0,1% случаев ишемического инсульта, то в 2025-м этот показатель вырос до 3,35%, то есть в 33,5 раза.

Какие преимущества дают современные ангиографические системы врачам

Современный ангиограф — это рабочее место нейрохирурга на все время процедуры: он показывает анатомию сосудов в реальном времени, помогает спланировать маршрут катетера и контролировать каждый этап вмешательства. Биплановые системы, установленные по проекту, показывают сосуды сразу в двух проекциях, поэтому врач меньше полагается на догадки и быстрее принимает решения. Для пациента это означает более низкий риск осложнений и более короткую длительность операции под наркозом. В совокупности эти возможности дают клинике несколько практических преимуществ:

Более быстрая оценка анатомии сосудов и более точное планирование вмешательства

Контроль каждого этапа процедуры в реальном времени

Более низкая лучевая нагрузка на пациента и персонал благодаря биплановой съемке

Сокращенное время операции и меньший риск осложнений

Каждое из этих преимуществ по отдельности кажется технической деталью, но вместе они определяют, вернется ли пациент к привычной жизни или проведет следующие годы в инвалидном кресле.

Какие ограничения еще остаются

Тромбэктомия имеет свои пределы возможного, и об этом стоит говорить честно. Метод эффективен только в четком временном окне после появления симптомов, поэтому каждая минута задержки снижает шанс на полное восстановление. В прифронтовых областях и громадах, удаленных от областных центров, быстро доставить пациента к ангиографу до сих пор сложно, а под постоянными обстрелами эвакуация отнимает драгоценные минуты. Не хватает и подготовленных нейроинтервенционных команд: оборудование можно установить за несколько месяцев, а специалиста подготовить — за годы. Вопрос равного доступа к тромбэктомии для всех регионов страны остается открытым.

Что дает механическая тромбэктомия украинским пациентам сегодня

На сегодняшний день на оборудовании, установленном в рамках проекта, уже выполнено около 1500 механических тромбэктомий и несколько тысяч других нейроинтервенционных процедур. Я ежедневно вижу в клинике, что за этими цифрами стоят не отчеты, а конкретные люди, которые возвращаются к работе, семье и повседневным делам без посторонней помощи. Развитие инсультной сети — это вклад не только в оборудование, но и в годы полноценной жизни, которые она возвращает тысячам украинцев.