В середине жизни привычные цели могут перестать мотивировать, а старые способы адаптации — работать. Но кризис — не обязательный возрастной этап: переоценку запускают жизненные события, а не сам возраст, и она может стать толчком к переменам.

Что говорит наука?

«Кризис среднего возраста» существует лишь как бытовое понятие. Диагноза с таким названием нет ни в МКБ-11, ни в DSM-5.

Исследования не подтверждают, что каждый человек закономерно проходит через какой-то кризис. Например, социолог Корнеллского университета Элейн Уэтингтон выяснила, что о пережитом кризисе среднего возраста сообщают 26% американцев — и большинство связывают его не со старением, а с серьезными жизненными событиями.

Возрастные этапы существуют, а вот связанные с ними кризисы — не обязательны. Например, пубертат имеет четкую биологическую основу: гормональные и физиологические изменения, половое созревание. С этим могут быть связаны кризисы — трудности, которые возникают, когда прежние способы адаптации перестали работать. Но и это не закономерность.

В своей практике я часто наблюдаю, как люди уже во взрослом возрасте продолжают путь к автономии, ищут собственную идентичность и формируют систему ценностей. То есть решают задачи, которые традиционно связывают с подростковым периодом.

В возрасте 35–45 лет, с которым и ассоциируют кризис среднего возраста, такой биологической причины нет. Так что здесь скорее речь идет о трудностях адаптации, когда старые механизмы перестают работать в новых обстоятельствах, а не о календарном возрасте.

Но сам феномен существует, даже если диагноза нет.

Почему человек вдруг оказывается в кризисе?

Почему прежние механизмы перестают работать, а новых еще нет?

Представьте: у человека уже высокий уровень физического функционирования, значительный когнитивный ресурс, опыт, профессиональная компетентность — и одновременно он замечает возрастные изменения. Осознает, что ресурс можно исчерпать, молодость не бесконечна, а время и возможности ограничены. И тут начинает задавать себе вопросы: «А так ли я живу? Чего я на самом деле достиг/достигла? На что я больше не готов/готова?»

Речь идет не о возрасте, а о жизненных событиях, которые сталкивают с реальностью и заставляют переоценить свою жизнь. Это может быть потеря работы, развод, взросление детей, осознание собственного старения или просто встреча со сверстниками, которые живут иначе. Именно тогда может произойти переоценка.

А может и не произойти, если есть осознание собственных ценностей, ощущение смысла и стабильность.

Видимый и тихий кризис

Часто переоценку жизни связывают с изменением поведения: человек купил спорткар или байк, развелся, у него появились молодая партнерша или партнер. Это видимая часть жизни, и такие изменения очень заметны окружающим. Но кризис не всегда проявляется в поведении.

Кризис может быть тихим. Человек продолжает работать, воспитывать детей, социально функционировать. Но внутри — куча вопросов: «И это все? Так ли я хотел/хотела прожить свою жизнь? Как я не хочу — знаю. А как хочу — еще не знаю».

Тогда время приобретает большую ценность: перестает восприниматься как бесконечный ресурс, перестает быть абстрактным.

Происходит аудит прежней жизни: сравнение с представлением о будущем. Какие решения были моими, а какие я принял/приняла под давлением чужих ожиданий? Какие возможности упустил/упустила?

Перестает мотивировать то, что мотивировало раньше. Ты больше не соглашаешься делать что-то лишь потому, что это «само собой правильно»: карьера, заработок, социальное признание.

Сталкиваешься с осознанием ограниченности возможностей. То, что в молодости казалось безграничным пространством, теперь имеет границы: становится понятно, что все пути, профессии, сценарии выбрать не получится.

И вот тогда человек начинает искать новые критерии жизни: что на самом деле имеет значение, что мое, а что нет, на кого я хочу тратить свое драгоценное время, что я хочу делать не ради одобрения, а потому, что так хочу и вижу в этом смысл.

Для окружающих этот этап может быть незаметным — и одновременно самым продуктивным. А может привести к выгоранию, тревоге, застою, депрессии.

Опасность и возможность

Существует популярная метафора: китайское слово «кризис» записывают двумя иероглифами — «опасность» и «возможность». Перевод не совсем корректный, но психологический контекст понятен.

Кризис может стать продуктивным: человек постепенно переосмысливает собственные ценности и потребности, принимает ограниченность времени и возможностей, отказывается от чужих ожиданий и формирует новые правила жизни.

А может стать непродуктивным: человек застревает в сожалении о прошлом, сравнивает реальность с нереализованными фантазиями, обесценивает свои достижения и пытается заполнить внутреннюю пустоту внешними изменениями.

Когда старые модели перестают работать

Возрастное развитие предполагает изменения и новые психологические паттерны, но не означает закономерного кризиса. Кризис случается тогда, когда старые модели перестают работать, а новых еще нет. В середине жизни он связан с экзистенциальными темами: конечностью жизни, ограниченностью возможностей, быстротечностью времени, переоценкой ценностей. Но кризисы могут случаться в любом возрасте — и не разрушать жизнь, а делать ее качественнее.