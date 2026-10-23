Агрокредиты — Мисак Арзуманян, руководитель направления привлечения клиентов Creditwest Bank Ukraine

Аграрий может иметь землю, опыт и покупателя на урожай, но всё равно отложить развитие из-за нехватки средств. Семена, удобрения, топливо и техника нужны до того, как предприятие получит выручку. Между расходами и поступлениями возникает промежуток, который не всегда удаётся покрыть собственными ресурсами.

График платежей должен соответствовать сезону

В разговоре о кредите внимание часто сосредоточивают на ставке. Она важна, однако не определяет, поможет ли финансирование хозяйству. Главная мысль, которую я озвучил во время выступления на аграрном форуме: кредит должен соответствовать производственному циклу бизнеса. Если график платежей опережает поступления от продажи продукции, даже льготные условия могут создать дополнительную нагрузку. Поэтому начинать нужно с того, как предприятие зарабатывает и когда получает деньги.

Первый вопрос — на что нужны средства и из каких поступлений их будут возвращать. Заёмщику также стоит ответить на него до подачи заявки. Финансирование посевной, приобретение трактора и запуск переработки имеют разную экономику. В одном случае деньги возвращаются после реализации урожая, в другом — через постепенное сокращение расходов или увеличение объёмов производства. Это влияет на сумму кредита, его срок и график погашения.

Представим хозяйство, которое весной покупает семена и удобрения, а основную выручку получает осенью. Равномерные платежи в течение года могут вынудить владельца отвлекать средства от производства. Поэтому при обсуждении финансирования нужно учесть сезонность, сроки продажи продукции и запас ликвидности. Стоит посчитать, что произойдёт, если покупатель заплатит позже или урожай будет меньше ожидаемого. Такой расчёт помогает определить нагрузку, которую хозяйство способно выдержать.

Гарантия и льготная ставка — разные инструменты

После этого можно выбирать инструмент. В Кредитвест Банке мы рассматриваем государственные и региональные программы поддержки, частичные гарантии, кредиты на технику и энергоустойчивость. Каждый из этих механизмов решает свою задачу. Компенсация процентов уменьшает расходы на обслуживание кредита. Гарантия может помочь, когда залога недостаточно. Финансирование оборудования позволяет распределить расходы на его приобретение во времени. Возможность применения зависит от требований соответствующей программы и оценки заёмщика.

Для малого агропроизводителя нехватка залога часто становится причиной отложить обращение в банк. Здесь важную роль играет Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве. В представленном на форуме механизме гарантия может покрывать до 80% кредитной задолженности, а одним из ключевых критериев является земельный банк до 500 гектаров на группу. По данным нашей презентации, под гарантию Фонда 11 клиентов получили 33 млн грн финансирования.

Этот результат показывает, как дополнительный инструмент обеспечения может расширить доступ к кредиту. Гарантия не освобождает предприятие от возврата долга. Банк оценивает финансовые показатели и источники погашения, а клиент должен понимать суммы и сроки платежей. Возможность получить средства должна опираться на способность бизнеса обслуживать долг.

Подобная логика касается льготных ставок. Программа «Доступные кредиты 5–7–9%» и местные компенсационные механизмы могут уменьшать процентную нагрузку при выполнении определённых условий. Однако компенсацию нужно учитывать в календаре движения денег. Если она поступает после уплаты процентов, предприятию нужны средства для промежуточных платежей. Кроме того, инвестиционные расходы и оборотный капитал могут иметь разные правила поддержки. Условия программы нужно проверить для конкретного проекта.

Считайте полную стоимость техники и энергоустойчивости

Покупка техники также требует такого подхода. Кредит позволяет сохранить часть собственных средств для текущей работы, но к расходам добавляются страхование, ремонт и обслуживание. Владельцу важно оценить загрузку техники, экономию расходов и влияние на результат хозяйства. Если ожидаемой загрузки нет, низкая ставка не сделает покупку экономически оправданной.

Для энергетического оборудования главный вопрос — каких потерь оно поможет избежать. Остановка холодильника или перерабатывающей линии может означать потерю продукции и задержку поставок. Собственная генерация способна поддержать работу, но её экономика включает топливо, монтаж, необходимую мощность и сервис. Эти расходы нужно соотнести с эффектом для предприятия.

Начинайте диалог с банком до подачи заявки

Именно поэтому диалог с банком стоит начинать ещё на этапе планирования. Когда понятны потребность, производственный цикл и ожидаемые поступления, проще подготовить документы и обсудить реалистичную структуру кредита. Это позволяет совместить поддержку с экономикой хозяйства и избежать ситуации, когда финансирование развития создаёт дефицит средств для повседневной работы.

Финансовое партнёрство начинается с понимания того, как работает предприятие. Для агробизнеса важно согласовать кредит со временем расходов и поступлений, оценить риски и полную стоимость будущих решений. Государственные программы, компенсации и гарантии могут помочь реализовать проект, если у него есть понятный источник погашения. Выбирайте финансирование по его соответствию бизнесу. Тогда кредит поможет пройти производственный сезон, приобрести нужное оборудование и подготовить основу для дальнейшего развития.