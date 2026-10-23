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Инфракрасная сауна и красный свет — можно ли подзарядить клетки
Медцентр

Инфракрасная сауна и красный свет — можно ли подзарядить клетки

Ольга Маллиани объясняет, как инфракрасное тепло и красный свет могут поддерживать восстановление, клеточную энергию и самочувствие.

Ольга Маллиани
Ольга Маллиани

антиэйдж-специалист, интегративный диетолог, сертифицированный врач Biopell Medical

Дата публикации
23 октября 2026 14:39
Инфракрасная сауна и фотобиомодуляция — как работают. Ольга Маллиани, врач Biopell Medical
Инфракрасное тепло и фотобиомодуляция. Коллаж Новини.LIVE, создано при помощи ИИ.

С каждым днём рождения я всё больше ценю возможность просыпаться с ясной головой, легко двигаться, работать с удовольствием и сохранять силы к вечеру после насыщенного дня.

Именно поэтому меня интересуют технологии, которые могут поддерживать восстановление и клеточную энергию. Среди них — инфракрасное тепло и фотобиомодуляция.

Звучит сложно? Объясню просто.

Инфракрасная сауна: работает тепло

Инфракрасные излучатели передают энергию непосредственно телу, поэтому прогрев возможен при более низкой температуре воздуха, чем в традиционной финской сауне.

Организм реагирует на тепло: усиливает кровообращение в коже, активирует потоотделение, изменяет работу сердечно-сосудистой системы.

У этого направления есть и клинические исследования. Например, в Японии изучали Waon-терапию: 15 минут в сауне при температуре 60 °C, затем 30 минут отдыха под одеялом.

В исследовании с участием 49 пациентов с хронической сердечной недостаточностью после трёхнедельного курса наблюдали улучшение показателей работы сердца, переносимости физических нагрузок и качества жизни. Это медицинский протокол, который применяли под наблюдением, а не универсальная рекомендация для домашней сауны.

Фотобиомодуляция: работает свет

Здесь используют красный и/или ближний инфракрасный свет в определённых дозах. Сильный нагрев для этого не нужен.

Одно из направлений его действия — влияние на процессы, связанные с работой митохондрий. Это наши клеточные «электростанции», которые производят АТФ — молекулу, благодаря которой клетки выполняют свою работу.

Метафора «зарядить внутреннюю батарею» звучит красиво. Но точнее сказать так: свет при определённых условиях может поддерживать механизмы производства клеточной энергии. Насколько это повлияет на самочувствие, зависит от конкретной ситуации и протокола.

Интересный факт о глюкозе

В небольшом исследовании с участием 30 здоровых людей 15 минут воздействия красного света на область спины уменьшили суммарное повышение глюкозы в течение двух часов после глюкозной нагрузки примерно на 28%.

Это перспективный результат. Пока он не доказывает, что светотерапия лечит диабет или заменяет питание, движение либо назначенные препараты.

Достаточно ли просто сесть перед красной лампой

Эффект зависит от длины волны, мощности, расстояния, продолжительности и области воздействия. Поэтому универсального правила «10 минут для всех» нет.

Для меня longevity — это возможность дольше сохранять силу, ясность мышления и желание действовать. Тепло и свет могут стать частью этой стратегии, когда мы понимаем, для чего их используем и как оцениваем результат.

А что для вас значит «зарядиться»: хорошо выспаться, почувствовать лёгкость в теле или снова захотеть что-то делать?

Глюкоза восстановление старение диетологи красота сердце энергия здоровый образ жизни здоровье медицина

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