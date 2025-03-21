Розлучення батьків дитини з інвалідністю — хто оформить додаткову відпустку у 2025

Батько фотографується з дитиною. Фото: УНІАН

Держава на законодавчому рівні надає додаткові гарантії для українців, які займаються вихованням дитини з інвалідністю. Таким чином сім'ї, у яких зростають діти з особливими потребами, мають гарантовану підтримку.

Тим часом у Державній службі з питань праці пояснили, чи може батько дитини з інвалідністю отримати додаткову відпустку, якщо розлучився з дружиною.

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Як пояснили у відомстві, у батька є рівні з матір’ю дитини права на додаткову відпустку, оскільки він є працівником, який виховує дитину з інвалідністю. При цьому отримати відпустку чоловік може за умови, що цим правом у відповідному році не скористалася мама дитини.

"Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, надається одному з батьків (матері або батькові)", — йдеться у повідомленні.

Однак існують випадки, коли додаткову відпустку чоловік не отримає. Це станеться, наприклад, якщо після розлучення його позбавлять батьківських прав.

Соціальна відпустка для батька — що про це відомо

Соціальна відпустка — це додаткова оплачувана відпустка, яка триває 10 календарних днів (у ці дні не враховуються святкові та неробочі дати). Її надають громадянам, у яких існують певні сімейні обставини.

Скористатися соціальною відпусткою, як каже закон, може й батько дитини, навіть якщо матері надали відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

Зауважимо, що українці звикли планувати відпустку заздалегідь, щоби відпочити разом із сім'єю або друзями. Та існують періоди, коли більш вигідно йти в оплачувану відпустку.

Також ми розповідали, що під час звільнення з роботи людині мають виплатити не тільки зарплату. Так, працівники повинні отримати ще низку додаткових виплат.