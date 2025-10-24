Відео
Головна Ринок праці Няня і зварювальник — які професії стали популярними

Няня і зварювальник — які професії стали популярними

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 02:14
Оновлено: 02:02
Робота на OLX — на які вакансії впродовж року суттєво зросла кількість відгуків
Жінка з дитиною. Фото ілюстративне: istock.com

Упродовж останнього року в Україні зросла кількість відгуків на деякі вакансії роботи. Зокрема, користувалися попитом професії няні, рієлтора та косметолога. 

Про це свідчать дані OLX Робота за період від вересня минулого року до вересня поточного року.

Читайте також:

Які професії стали найбільш популярними за кількістю відгуків

Рекордсменом зі зростання кількості відгуків стала вакансія няні в категорії "Робота за кордон". Упродовж року зацікавлених цією роботою стало на 346% більше. Трохи меншою, але теж високою виявилася зацікавленість професією рієлтора — кількість відгуків зросла на 337%.

Інші показники зростання кількості відгуків:

  • підкатегорія "Інше" в межах категорії "Робота за кордоном" — 317%;
  • зварювальник у категорії "Робота за кордоном" — 250%;
  • адміністратор у категорії "Роздрібна торгівля/продажі" — 245%;
  • менеджер із роботи з клієнтами в категорії "Роздрібна торгівля/продажі" — 230%;
  • юрист у категорії "Банки/фінанси/страхування" — 233%;
  • оператор ПК — 200%;
  • офіс-менеджер — 183%;
  • підкатегорія "Інше" у сфері "Банки/фінанси/страхування" — 177%;
  • підкатегорія "Інше" в категорії "Call-центри/телекомунікації" — 161%;
  • підкатегорія "Інше" в категорії "Реклама/дизайн/PR" — 157%;
  • менеджер із закупівель — 150%;
  • SMM-менеджер — 125%;
  • різнорочий — 114%.

Нагадаємо, у лавах "Азова" постійно є чимало вакансій. Зокрема, у війську бракує абдомінальних, торакальних та судинних хірургів.

Раніше ми повідомляли, яка професія є найменш стресовою. Йдеться про бібліотекарів.

робота OLX професії вакансії статистика
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
