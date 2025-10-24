Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок труда Няня и сварщик — какие профессии стали популярными

Няня и сварщик — какие профессии стали популярными

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 02:14
обновлено: 02:02
Работа на OLX — на какие вакансии в течение года существенно возросло количество откликов
Женщина с ребенком. Фото иллюстративное: istock.com

В течение последнего года в Украине выросло количество откликов на некоторые вакансии работы. В частности, пользовались спросом профессии няни, риелтора и косметолога.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа за период с сентября прошлого года по сентябрь текущего года.

Реклама
Читайте также:

Какие профессии стали наиболее популярными по количеству откликов

Рекордсменом по росту количества откликов стала вакансия няни в категории "Работа за границу". В течение года заинтересованных этой работой стало на 346% больше. Чуть меньше, но тоже высокой оказалась заинтересованность профессией риелтора — количество откликов выросло на 337%.

Другие показатели роста количества откликов:

  • подкатегория "Другое" в пределах категории "Работа за рубежом" — 317%;
  • сварщик в категории "Работа за рубежом" — 250%;
  • администратор в категории "Розничная торговля/продажи" — 245%;
  • менеджер по работе с клиентами в категории "Розничная торговля/продажи" — 230%;
  • юрист в категории "Банки/финансы/страхование" — 233%;
  • оператор ПК — 200%;
  • офис-менеджер — 183%;
  • подкатегория "Другое" в сфере "Банки/финансы/страхование" — 177%;
  • подкатегория "Другое" в категории "Call-центры/телекоммуникации" — 161%;
  • подкатегория "Другое" в категории "Реклама/дизайн/PR" — 157%;
  • менеджер по закупкам — 150%;
  • SMM-менеджер — 125%;
  • разнорабочий — 114%.

Напомним, в рядах "Азова" постоянно есть немало вакансий. В частности, в армии не хватает абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов.

Ранее мы сообщали, какая профессия является наименее стрессовой. Речь идет о библиотекарях.

работа OLX профессии вакансии статистика
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации