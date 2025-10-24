Работа на OLX — на какие вакансии в течение года существенно возросло количество откликов

Женщина с ребенком. Фото иллюстративное: istock.com

В течение последнего года в Украине выросло количество откликов на некоторые вакансии работы. В частности, пользовались спросом профессии няни, риелтора и косметолога.

Об этом свидетельствуют данные OLX Работа за период с сентября прошлого года по сентябрь текущего года.

Какие профессии стали наиболее популярными по количеству откликов

Рекордсменом по росту количества откликов стала вакансия няни в категории "Работа за границу". В течение года заинтересованных этой работой стало на 346% больше. Чуть меньше, но тоже высокой оказалась заинтересованность профессией риелтора — количество откликов выросло на 337%.

Другие показатели роста количества откликов:

подкатегория "Другое" в пределах категории "Работа за рубежом" — 317%;

сварщик в категории "Работа за рубежом" — 250%;

администратор в категории "Розничная торговля/продажи" — 245%;

менеджер по работе с клиентами в категории "Розничная торговля/продажи" — 230%;

юрист в категории "Банки/финансы/страхование" — 233%;

оператор ПК — 200%;

офис-менеджер — 183%;

подкатегория "Другое" в сфере "Банки/финансы/страхование" — 177%;

подкатегория "Другое" в категории "Call-центры/телекоммуникации" — 161%;

подкатегория "Другое" в категории "Реклама/дизайн/PR" — 157%;

менеджер по закупкам — 150%;

SMM-менеджер — 125%;

разнорабочий — 114%.

