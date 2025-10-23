Робота в Азов — яку зарплату пропонують хірургам

До "Азова" запрошують хірургів — є робота за гарні гроші
Бригада "Азов" запрошує на роботу абдомінальних, торакальних та судинних хірургів. Від потенційних кандидатів очікують наявність вищої медичної освітт і щонайменше два роки досвіду роботи. За виконання завдань платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у вівторок, 21 жовтня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків хірургів буде входити:
- надання невідкладної медичної допомоги на стабілізаційному пункті бригади;
- організація роботи "resuscitation team" в рамках стабілізаційного пункту;
- періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів;
Підійде кандидат на посаду, який має:
- вищу медичну освіту;
- досвід роботи за спеціальністю;
- досвід роботи з ургентними пацієнтами;
- вміння виконувати абдомінальні та торакальні операції в ургентному порядку;
- контролювати зовнішні кровотечі, дебридмент та робити хірургічну обробку ран, фасціотомія;
- готовність працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- дотримування принципів доказової медицини;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого;
- готовність брати участь в медичному плануванні;
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію.
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
- профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, "Азов" шукає людей, які вправно та впевнено керують технікою. Мова йде про водіїв медичного пункту.
Також бригада у пошуках неврологів. Кандидати повинні мати вищу медичну освіту.
