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Мінімальна та максимальна зарплата в Україні — які межі

24 лютого 2025 14:35
Катерина Балаєва - редактор
Мінімальна та максимальна зарплата в Україні у 2025 році
Гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Катерина Балаєва - редактор

Заробітна плата в Україні — це складний та динамічний показник, який відображає економічний стан країни, рівень кваліфікації працівників та попит на різні професії. Розуміння мінімальних та максимальних меж оплати праці є важливим для кожного, хто цікавиться ринком праці в Україні.

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", мінімальна заробітна плата в Україні встановлена на рівні 8 000 гривень на місяць. Це означає, що жоден роботодавець не має права платити працівнику менше цієї суми за повний місяць роботи.

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Погодинна мінімальна ставка становить 48 гривень. Цей показник важливий для працівників, які працюють неповний робочий день або за погодинною оплатою.

Варто зазначити, що розмір мінімальної заробітної плати є предметом постійних дискусій та змін. Він залежить від багатьох факторів, таких як інфляція, рівень безробіття та економічне зростання.

Згідно з Бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, планується збереження цього рівня мінімальної заробітної плати до 2027 року.

Чи є в Україні максимальна зарплата

Українське законодавство не встановлює верхньої межі заробітної плати. Це означає, що розмір доходу працівника залежить від його професійних навичок, досвіду, попиту на спеціальність, а також фінансових можливостей роботодавця.

До категорії високооплачуваних професій в Україні належать:

  • ІТ-спеціалісти (розробники, архітектори програмного забезпечення) — зарплата може перевищувати 200 000 грн на місяць;
  • фінансові аналітики та банкіри — у великих компаніях їхній дохід сягає 100 000 грн і більше;
  • керівники компаній — топ-менеджери міжнародних корпорацій та великих українських підприємств можуть отримувати сотні тисяч гривень на місяць;
  • військовослужбовці — з урахуванням додаткових виплат, винагород і бойових надбавок, зарплати можуть перевищувати 100 000 грн.

Що впливає на зарплати в Україні

Розмір заробітної плати в Україні визначається кількома факторами:

  • стан економіки — у кризові періоди середні зарплати можуть знижуватися через падіння виробництва та скорочення робочих місць;
  • інфляція — зростання цін на товари та послуги може знецінювати номінальний дохід працівників;
  • кваліфікація та попит на ринку — затребувані фахівці можуть претендувати на значно вищі зарплати;
  • регіональні особливості — у Києві та великих містах зарплати традиційно вищі, ніж у малих містах чи сільській місцевості.

Мінімальна заробітна плата в Україні у 2025 році залишиться на рівні 8 000 грн, при цьому немає встановленої максимальної межі заробітку. Високооплачувані спеціалісти отримують десятки, а іноді й сотні тисяч гривень. Загальний рівень зарплат залежить від стану економіки, попиту на спеціалістів та регіональних факторів.

Зазначимо, незважаючи на економічні труднощі та воєнні виклики, українська ігрова індустрія демонструє вражаючу стійкість і зростання. Зарплати розробників встановлюють нові рекорди, досягаючи рівнів, які раніше вважалися неможливими. 

Як повідомлялось, ринок праці в Україні зазнав значних змін у 2024 році через війну, міграцію та мобілізацію, що призвело до нових викликів і тенденцій. Очікується, що ці тенденції збережуться у 2025 році. Ключовими факторами, що впливатимуть на ринок праці, будуть міграція, мобілізація, розвиток бізнесу та нові напрямки зайнятості.

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