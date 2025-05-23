Смажена риба з хрусткою скоринкою на сковороді — як приготувати правильно без бризок і кісток

Смажена риба. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете смачну, хрустку та ідеально просмажену рибу — цей рецепт стане у пригоді. Покрокові поради допоможуть уникнути бризок, кісток і пересушеної скоринки, навіть якщо ви готуєте вперше.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

риба — 1 кг;

сіль — 10–30 г;

кукурудзяне борошно — для панування;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити рибу від луски та нутрощів, ретельно промити кілька разів. Якщо риба слизька, зручно мити її в господарських рукавичках. Обсушити рибу паперовими рушниками. Зробити поперечні надрізи з обох боків тулуба — так дрібні кістки підсмажаться й не заважатимуть під час їжі.

Свіжа риба. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо риба велика — розрізати її на шматки. Посолити всередині й зовні з розрахунку 10–30 г солі на 1 кг, залишити мінімум на годину для просолювання.

Риба в борошні. Фото: smachnenke.com.ua

Перед смаженням обваляти рибу в кукурудзяному борошні — така паніровка майже не горить і дає хрустку скоринку. Зручно робити це в пакеті, поставивши його в миску.

Смажена риба. Фото: smachnenke.com.ua

На розігріту сковорідку з олією викласти рибу так, щоб шматки не торкалися одне одного. Спочатку смажити без кришки, після перевертання — під кришкою. Готова риба залишиться цілою, не розвалиться, а на плиті майже не буде бризок.

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