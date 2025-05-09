Ніжна риба під сирною шапкою — бюджетна страва як з ресторану

Як з недорогої риби приготувати королівську страву — рецепт
Ця страва підкорює з першої виделки — риба залишається соковитою, а білкова шапка тане в роті. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось особливого з простих продуктів.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- філе риби — 600 г;
- яйця — 5 шт.;
- твердий сир — 100 г;
- сіль, перець — на смак;
- вершкове масло — на смак.
Спосіб приготування
Порізати рибне філе на порційні шматки. Обсмажити з обох боків на вершковому маслі по 1 хвилині, щоб зберегти соковитість.
За бажанням можна обваляти рибу в борошні. Викласти на змащене олією деко.
Відокремити білки від жовтків. Жовтки змішати з натертим сиром. Білки збити з дрібкою солі до стійких піків і акуратно вмішати до сирної маси.
Викласти отриману повітряну масу на рибу. Запікати в духовці при 220 °C 15–20 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячою.
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