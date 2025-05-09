Ніжна риба під сирною шапкою — бюджетна страва як з ресторану

Страва з риби. Фото: smachnenke.com.ua

Ця страва підкорює з першої виделки — риба залишається соковитою, а білкова шапка тане в роті. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось особливого з простих продуктів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

філе риби — 600 г;

яйця — 5 шт.;

твердий сир — 100 г;

сіль, перець — на смак;

вершкове масло — на смак.

Спосіб приготування

Порізати рибне філе на порційні шматки. Обсмажити з обох боків на вершковому маслі по 1 хвилині, щоб зберегти соковитість.

Шматочки риби. Фото: smachnenke.com.ua

За бажанням можна обваляти рибу в борошні. Викласти на змащене олією деко.

Приготування кляра. Фото: smachnenke.com.ua

Відокремити білки від жовтків. Жовтки змішати з натертим сиром. Білки збити з дрібкою солі до стійких піків і акуратно вмішати до сирної маси.

Риба в клярі. Фото: smachnenke.com.ua

Викласти отриману повітряну масу на рибу. Запікати в духовці при 220 °C 15–20 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячою.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.

Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.