Нежная рыба под сырной шапкой — бюджетное блюдо как из ресторана

Как из недорогой рыбы приготовить королевское блюдо — рецепт
Это блюдо покоряет с первой вилки — рыба остается сочной, а белковая шапка тает во рту. Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного из простых продуктов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- филе рыбы — 600 г;
- яйца — 5 шт.;
- твердый сыр — 100 г;
- соль, перец — по вкусу;
- сливочное масло — по вкусу.
Способ приготовления
Порезать рыбное филе на порционные куски. Обжарить с обеих сторон на сливочном масле по 1 минуте, чтобы сохранить сочность.
По желанию можно обвалять рыбу в муке. Выложить на смазанный растительным маслом противень.
Отделить белки от желтков. Желтки смешать с натертым сыром. Белки взбить со щепоткой соли до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в творожную массу.
Выложить полученную воздушную массу на рыбу. Запекать в духовке при 220 °C 15-20 минут до золотистой корочки. Подавать горячей.
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