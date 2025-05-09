Нежная рыба под сырной шапкой — бюджетное блюдо как из ресторана

Блюдо из рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо покоряет с первой вилки — рыба остается сочной, а белковая шапка тает во рту. Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного из простых продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

филе рыбы — 600 г;

яйца — 5 шт.;

твердый сыр — 100 г;

соль, перец — по вкусу;

сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Порезать рыбное филе на порционные куски. Обжарить с обеих сторон на сливочном масле по 1 минуте, чтобы сохранить сочность.

Кусочки рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно обвалять рыбу в муке. Выложить на смазанный растительным маслом противень.

Приготовление кляра. Фото: smachnenke.com.ua

Отделить белки от желтков. Желтки смешать с натертым сыром. Белки взбить со щепоткой соли до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в творожную массу.

Рыба в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить полученную воздушную массу на рыбу. Запекать в духовке при 220 °C 15-20 минут до золотистой корочки. Подавать горячей.

Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить самую вкусную скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.