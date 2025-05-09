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Как из недорогой рыбы приготовить королевское блюдо — рецепт

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Дата публикации 9 мая 2025 01:00
Нежная рыба под сырной шапкой — бюджетное блюдо как из ресторана
Блюдо из рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

Это блюдо покоряет с первой вилки — рыба остается сочной, а белковая шапка тает во рту. Идеальный вариант, когда хочется чего-то особенного из простых продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • филе рыбы — 600 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • твердый сыр — 100 г;
  • соль, перец — по вкусу;
  • сливочное масло — по вкусу.

Способ приготовления

Порезать рыбное филе на порционные куски. Обжарить с обеих сторон на сливочном масле по 1 минуте, чтобы сохранить сочность.

як приготувати рибу
Кусочки рыбы. Фото: smachnenke.com.ua

По желанию можно обвалять рыбу в муке. Выложить на смазанный растительным маслом противень.

як приготувати рибу в клярі
Приготовление кляра. Фото: smachnenke.com.ua

Отделить белки от желтков. Желтки смешать с натертым сыром. Белки взбить со щепоткой соли до устойчивых пиков и аккуратно вмешать в творожную массу.

як приготувати рибу в духовці
Рыба в кляре. Фото: smachnenke.com.ua

Выложить полученную воздушную массу на рыбу. Запекать в духовке при 220 °C 15-20 минут до золотистой корочки. Подавать горячей.

як смачно приготувати рибу в духовці
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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