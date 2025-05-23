Жареная рыба с хрустящей корочкой на сковороде — как приготовить правильно без брызг и костей

Жареная рыба с хрустящей корочкой — секреты рецепта от А до Я
Хотите вкусную, хрустящую и идеально прожаренную рыбу — этот рецепт пригодится. Пошаговые советы помогут избежать брызг, костей и пересушенной корочки, даже если вы готовите впервые.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- рыба — 1 кг;
- соль — 10-30 г;
- кукурузная мука — для панировки;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить рыбу от чешуи и внутренностей, тщательно промыть несколько раз. Если рыба скользкая, удобно мыть ее в хозяйственных перчатках. Обсушить рыбу бумажными полотенцами. Сделать поперечные надрезы с обеих сторон туловища — так мелкие кости поджарятся и не будут мешать во время еды.
Если рыба крупная — разрезать ее на куски. Посолить внутри и снаружи из расчета 10-30 г соли на 1 кг, оставить минимум на час для просаливания.
Перед жаркой обвалять рыбу в кукурузной муке — такая панировка почти не горит и дает хрустящую корочку. Удобно делать это в пакете, поставив его в миску.
На разогретую сковородку с маслом выложить рыбу так, чтобы куски не касались друг друга. Сначала жарить без крышки, после переворачивания — под крышкой. Готовая рыба останется целой, не развалится, а на плите почти не будет брызг.
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