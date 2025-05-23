Жареная рыба с хрустящей корочкой на сковороде — как приготовить правильно без брызг и костей

Жареная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите вкусную, хрустящую и идеально прожаренную рыбу — этот рецепт пригодится. Пошаговые советы помогут избежать брызг, костей и пересушенной корочки, даже если вы готовите впервые.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

рыба — 1 кг;

соль — 10-30 г;

кукурузная мука — для панировки;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить рыбу от чешуи и внутренностей, тщательно промыть несколько раз. Если рыба скользкая, удобно мыть ее в хозяйственных перчатках. Обсушить рыбу бумажными полотенцами. Сделать поперечные надрезы с обеих сторон туловища — так мелкие кости поджарятся и не будут мешать во время еды.

Свежая рыба. Фото: smachnenke.com.ua

Если рыба крупная — разрезать ее на куски. Посолить внутри и снаружи из расчета 10-30 г соли на 1 кг, оставить минимум на час для просаливания.

Рыба в муке. Фото: smachnenke.com.ua

Перед жаркой обвалять рыбу в кукурузной муке — такая панировка почти не горит и дает хрустящую корочку. Удобно делать это в пакете, поставив его в миску.

Жареная рыба. Фото: smachnenke.com.ua

На разогретую сковородку с маслом выложить рыбу так, чтобы куски не касались друг друга. Сначала жарить без крышки, после переворачивания — под крышкой. Готовая рыба останется целой, не развалится, а на плите почти не будет брызг.

Ранее мы писали о том, как правильно чередовать слои в "шубе" — настоящее открытие.

Также писали, как приготовить самую вкусную скумбрию пряного соления за два часа.

Еще мы рассказывали, как почистить сельдь быстро и без костей за одну минуту — проверено годами.

Обратите внимание на рецепт бюджетного салата за пять минут из обычной свеклы без майонеза.

Также мы рассказывали о рецепте форшмака из сельди со свеклой за две минуты на бутерброды.