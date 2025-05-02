Неймовірно смачна закуска замість холодцю — рецепт курячих стегон

Смачна закуска замість холодцю — знадобляться курячі стегна
Ця легка версія холодцю з курячих стегон — ідеальне рішення для святкового столу або повсякденного меню. Без свинини, на желатині, з овочами, яйцями та зеленню — страва виглядає яскраво, готується просто й приємно дивує смаком. А ще це чудова альтернатива класичному холодцю — менш жирна, але така ж смачна.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- курячі стегна — 4 шт.;
- вода — 1,2 л;
- морква — 1–2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- спеції — за смаком (коріандр, чорний перець);
- желатин — 15 г;
- вода холодна кип’ячена — 100 мл.
Для прикраси:
- перепелині яйця варені — 6 шт.;
- зелений горошок, зерна граната, оливки, петрушка — за бажанням;
- можна додати подрібнений часник.
Спосіб приготування
Покласти курячі стегна в каструлю, залити водою й довести до кипіння. Зняти піну. Додати моркву, цибулю, сіль і спеції. Через 20 хвилин вийняти моркву, м’ясо варити до готовності.
Процідити бульйон, а м’ясо відокремити від кісток і нарізати. Желатин замочити у воді на 50 хвилин, потім розігріти в мікрохвильовці та влити в бульйон.
Нарізати моркву та оливки кружечками, яйця розрізати навпіл. У форму налити трохи бульйону, викласти прикраси — яйця, горошок, гранат, зелень.
Поставити в холодильник до застигання. Далі викласти м’ясо, залишки прикрас і залити бульйоном. Охолоджувати 5–6 годин. Готову закуску обережно вийняти з форми.
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