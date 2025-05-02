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Смачна закуска замість холодцю — знадобляться курячі стегна

2 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Неймовірно смачна закуска замість холодцю — рецепт курячих стегон
Закуска с овочами та куркою. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ця легка версія холодцю з курячих стегон — ідеальне рішення для святкового столу або повсякденного меню. Без свинини, на желатині, з овочами, яйцями та зеленню — страва виглядає яскраво, готується просто й приємно дивує смаком. А ще це чудова альтернатива класичному холодцю — менш жирна, але така ж смачна.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • курячі стегна — 4 шт.;
  • вода — 1,2 л;
  • морква — 1–2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • спеції — за смаком (коріандр, чорний перець);
  • желатин — 15 г;
  • вода холодна кип’ячена — 100 мл.

Для прикраси:

  • перепелині яйця варені — 6 шт.;
  • зелений горошок, зерна граната, оливки, петрушка — за бажанням;
  • можна додати подрібнений часник.

Спосіб приготування

Покласти курячі стегна в каструлю, залити водою й довести до кипіння. Зняти піну. Додати моркву, цибулю, сіль і спеції. Через 20 хвилин вийняти моркву, м’ясо варити до готовності.

смачна закуска замість холодцю, знадобляться курячі стегна
Овочі та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Процідити бульйон, а м’ясо відокремити від кісток і нарізати. Желатин замочити у воді на 50 хвилин, потім розігріти в мікрохвильовці та влити в бульйон.

смачна закуска замість холодцю з куркою
Приготування страви. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати моркву та оливки кружечками, яйця розрізати навпіл. У форму налити трохи бульйону, викласти прикраси — яйця, горошок, гранат, зелень.

закуска замість холодцю з куркою
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити в холодильник до застигання. Далі викласти м’ясо, залишки прикрас і залити бульйоном. Охолоджувати 5–6 годин. Готову закуску обережно вийняти з форми.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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