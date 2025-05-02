Невероятно вкусная закуска вместо холодца — рецепт куриных бедер

Вкусная закуска вместо холодца — понадобятся куриные бедра
Эта легкая версия холодца из куриных бедер — идеальное решение для праздничного стола или повседневного меню. Без свинины, на желатине, с овощами, яйцами и зеленью — блюдо выглядит ярко, готовится просто и приятно удивляет вкусом. А еще это отличная альтернатива классическому холодцу — менее жирная, но такая же вкусная.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриные бедра — 4 шт.;
- вода — 1,2 л.;
- морковь — 1-2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- специи — по вкусу (кориандр, черный перец);
- желатин — 15 г;
- вода холодная кипяченая — 100 мл.
Для украшения:
- перепелиные яйца вареные — 6 шт.;
- зеленый горошек, зерна граната, оливки, петрушка — по желанию;
- можно добавить измельченный чеснок.
Способ приготовления
Положить куриные бедра в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Снять пену. Добавить морковь, лук, соль и специи. Через 20 минут вынуть морковь, мясо варить до готовности.
Процедить бульон, а мясо отделить от костей и нарезать. Желатин замочить в воде на 50 минут, затем разогреть в микроволновке и влить в бульон.
Нарезать морковь и оливки кружочками, яйца разрезать пополам. В форму налить немного бульона, выложить украшения - яйца, горошек, гранат, зелень.
Поставить в холодильник до застывания. Далее выложить мясо, остатки украшений и залить бульоном. Охлаждать 5-6 часов. Готовую закуску осторожно вынуть из формы.
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