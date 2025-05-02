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Вкусная закуска вместо холодца — понадобятся куриные бедра

2 мая 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Невероятно вкусная закуска вместо холодца — рецепт куриных бедер
Закуска с овощами и курицей. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Эта легкая версия холодца из куриных бедер — идеальное решение для праздничного стола или повседневного меню. Без свинины, на желатине, с овощами, яйцами и зеленью — блюдо выглядит ярко, готовится просто и приятно удивляет вкусом. А еще это отличная альтернатива классическому холодцу — менее жирная, но такая же вкусная.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриные бедра — 4 шт.;
  • вода — 1,2 л.;
  • морковь — 1-2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • специи — по вкусу (кориандр, черный перец);
  • желатин — 15 г;
  • вода холодная кипяченая — 100 мл.

Для украшения:

  • перепелиные яйца вареные — 6 шт.;
  • зеленый горошек, зерна граната, оливки, петрушка — по желанию;
  • можно добавить измельченный чеснок.

Способ приготовления

Положить куриные бедра в кастрюлю, залить водой и довести до кипения. Снять пену. Добавить морковь, лук, соль и специи. Через 20 минут вынуть морковь, мясо варить до готовности.

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Овощи и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Процедить бульон, а мясо отделить от костей и нарезать. Желатин замочить в воде на 50 минут, затем разогреть в микроволновке и влить в бульон.

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Приготовление блюда. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать морковь и оливки кружочками, яйца разрезать пополам. В форму налить немного бульона, выложить украшения - яйца, горошек, гранат, зелень.

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Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить в холодильник до застывания. Далее выложить мясо, остатки украшений и залить бульоном. Охлаждать 5-6 часов. Готовую закуску осторожно вынуть из формы.

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00:22 Соглашение об ископаемых — когда ждать прибыли для Украины и США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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