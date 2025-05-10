Шпинат по-грузинськи з горіхами — яскрава закуска на всі випадки

Шпинат по-грузинськи. Фото: smachnenke.com.ua

Ця грузинська закуска з ніжного шпинату, горіхів, часнику й ароматних спецій — справжня кулінарна перлина. Вона не лише вражає зовнішнім виглядом, а й має збалансований смак, що чудово пасує до м’яса, риби або овочів. Готується просто, зберігається добу й гарантовано прикрасить будь-яке застілля.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

шпинат — 300 г;

горіхи волоські — 70 г;

часник — 2 зубчики;

кінза — 1 жменя;

сіль — 0,5 ч. л.;

хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;

коріандр мелений — 0,5 ч. л.;

оцет виноградний — 1 ч. л.;

гранат — на смак.

Спосіб приготування

Ретельно промити листя шпинату, видалити жорсткі стебла, злегка підсушити. Кінзу також промити й обсушити.

Інгредієнти для закуски. Фото: smachnenke.com.ua

Шпинат опустити в окріп на 1 хвилину, потім відкинути на друшляк. У чашу блендера помістити шпинат, кінзу, горіхи, очищений часник, оцет, сіль та спеції.

Листя шпината. Фото: smachnenke.com.ua

Подрібнити до стану грубої пасти — маса не має бути пюреподібною. З отриманої суміші сформувати невеликі кульки, викласти на тарілку.

Приготування закуски. Фото: smachnenke.com.ua

Прикрасити зернами граната. Страву можна подавати одразу або після охолодження.

Готова закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Закуска гарно поєднується з м’ясом, рибою, картоплею або овочами гриль.

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