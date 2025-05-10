Шпинат по-грузинськи з горіхами — яскрава закуска на всі випадки

Шпинат по-грузинськи з горіхами та гранатом — яскрава закуска
Ця грузинська закуска з ніжного шпинату, горіхів, часнику й ароматних спецій — справжня кулінарна перлина. Вона не лише вражає зовнішнім виглядом, а й має збалансований смак, що чудово пасує до м’яса, риби або овочів. Готується просто, зберігається добу й гарантовано прикрасить будь-яке застілля.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- шпинат — 300 г;
- горіхи волоські — 70 г;
- часник — 2 зубчики;
- кінза — 1 жменя;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- хмелі-сунелі — 0,5 ч. л.;
- коріандр мелений — 0,5 ч. л.;
- оцет виноградний — 1 ч. л.;
- гранат — на смак.
Спосіб приготування
Ретельно промити листя шпинату, видалити жорсткі стебла, злегка підсушити. Кінзу також промити й обсушити.
Шпинат опустити в окріп на 1 хвилину, потім відкинути на друшляк. У чашу блендера помістити шпинат, кінзу, горіхи, очищений часник, оцет, сіль та спеції.
Подрібнити до стану грубої пасти — маса не має бути пюреподібною. З отриманої суміші сформувати невеликі кульки, викласти на тарілку.
Прикрасити зернами граната. Страву можна подавати одразу або після охолодження.
Закуска гарно поєднується з м’ясом, рибою, картоплею або овочами гриль.
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