Шпинат по-грузински с орехами — яркая закуска на все случаи жизни

Шпинат по-грузински. Фото: smachnenke.com.ua

Эта грузинская закуска из нежного шпината, орехов, чеснока и ароматных специй — настоящая кулинарная жемчужина. Она не только поражает внешним видом, но и имеет сбалансированный вкус, прекрасно подходит к мясу, рыбе или овощам. Готовится просто, хранится сутки и гарантированно украсит любое застолье.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

шпинат — 300 г;

орехи грецкие — 70 г;

чеснок — 2 зубчика;

кинза — 1 горсть;

соль — 0,5 ч. л.;

хмели-сунели — 0,5 ч. л;

кориандр молотый — 0,5 ч. л.;

уксус виноградный — 1 ч. л.;

гранат — по вкусу.

Способ приготовления

Тщательно промыть листья шпината, удалить жесткие стебли, слегка подсушить. Кинзу также промыть и обсушить.

Ингредиенты для закуски. Фото: smachnenke.com.ua

Шпинат опустить в кипяток на 1 минуту, затем откинуть на дуршлаг. В чашу блендера поместить шпинат, кинзу, орехи, очищенный чеснок, уксус, соль и специи.

Листья шпината. Фото: smachnenke.com.ua

Измельчить до состояния грубой пасты — масса не должна быть пюреобразной. Из полученной смеси сформировать небольшие шарики, выложить на тарелку.

Приготовление закуски. Фото: smachnenke.com.ua

Украсить зернами граната. Блюдо можно подавать сразу или после охлаждения.

Готовая закуска. Фото: smachnenke.com.ua

Закуска хорошо сочетается с мясом, рыбой, картофелем или овощами гриль.

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