Шпинат по-грузински с орехами — яркая закуска на все случаи жизни

Шпинат по-грузински с орехами и гранатом — яркая закуска
Эта грузинская закуска из нежного шпината, орехов, чеснока и ароматных специй — настоящая кулинарная жемчужина. Она не только поражает внешним видом, но и имеет сбалансированный вкус, прекрасно подходит к мясу, рыбе или овощам. Готовится просто, хранится сутки и гарантированно украсит любое застолье.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- шпинат — 300 г;
- орехи грецкие — 70 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- кинза — 1 горсть;
- соль — 0,5 ч. л.;
- хмели-сунели — 0,5 ч. л;
- кориандр молотый — 0,5 ч. л.;
- уксус виноградный — 1 ч. л.;
- гранат — по вкусу.
Способ приготовления
Тщательно промыть листья шпината, удалить жесткие стебли, слегка подсушить. Кинзу также промыть и обсушить.
Шпинат опустить в кипяток на 1 минуту, затем откинуть на дуршлаг. В чашу блендера поместить шпинат, кинзу, орехи, очищенный чеснок, уксус, соль и специи.
Измельчить до состояния грубой пасты — масса не должна быть пюреобразной. Из полученной смеси сформировать небольшие шарики, выложить на тарелку.
Украсить зернами граната. Блюдо можно подавать сразу или после охлаждения.
Закуска хорошо сочетается с мясом, рыбой, картофелем или овощами гриль.
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