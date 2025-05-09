Салат під шашлик за рецептом тата — ситно, просто, смачно

Салат "під шашличок" за рецептом тата — найкращий друг мʼяса
Цей простий салат із молодою капустою, курячим філе й ніжною заправкою стане ідеальним доповненням до шашлику або будь-якої м’ясної страви. Готується за 10 хвилин і завжди розлітається зі столу першим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- капуста молода — 200 г;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- яйця варені — 4 шт.;
- куряча грудка відварена — 300 г;
- кінза свіжа — невеликий пучок;
- цибуля зелена — на смак.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- часник сушений — 0,5 ч. л.;
- сіль, перець — на смак.
Спосіб приготування
Дрібно нарізати капусту, свіжі огірки, яйця, куряче філе та зелень.
У мисці змішати сметану, майонез, сушений часник, сіль і перець.
Заправити салат, добре перемішати. Подавати охолодженим як гарнір до м’яса або окрему страву.
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