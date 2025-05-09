Салат під шашлик за рецептом тата — ситно, просто, смачно

Салат "під шашличок". Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий салат із молодою капустою, курячим філе й ніжною заправкою стане ідеальним доповненням до шашлику або будь-якої м’ясної страви. Готується за 10 хвилин і завжди розлітається зі столу першим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

капуста молода — 200 г;

огірки свіжі — 3 шт.;

яйця варені — 4 шт.;

куряча грудка відварена — 300 г;

кінза свіжа — невеликий пучок;

цибуля зелена — на смак.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

часник сушений — 0,5 ч. л.;

сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати капусту, свіжі огірки, яйця, куряче філе та зелень.

Інгредієнти для салата. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сметану, майонез, сушений часник, сіль і перець.

Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, добре перемішати. Подавати охолодженим як гарнір до м’яса або окрему страву.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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