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Салат "під шашличок" за рецептом тата — найкращий друг мʼяса

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Дата публікації: 9 травня 2025 12:30
Салат під шашлик за рецептом тата — ситно, просто, смачно
Салат "під шашличок". Фото: gospodynka.com.ua

Цей простий салат із молодою капустою, курячим філе й ніжною заправкою стане ідеальним доповненням до шашлику або будь-якої м’ясної страви. Готується за 10 хвилин і завжди розлітається зі столу першим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • капуста молода — 200 г;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • куряча грудка відварена — 300 г;
  • кінза свіжа — невеликий пучок;
  • цибуля зелена — на смак.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • часник сушений — 0,5 ч. л.;
  • сіль, перець — на смак.

Спосіб приготування

Дрібно нарізати капусту, свіжі огірки, яйця, куряче філе та зелень.

смачний салат з молодою капустою
Інгредієнти для салата. Фото: gospodynka.com.ua

У мисці змішати сметану, майонез, сушений часник, сіль і перець.

простий та смачний салат з молодою капустою
Приготування салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправити салат, добре перемішати. Подавати охолодженим як гарнір до м’яса або окрему страву.

смачний салат з молодою капустою під шашлик
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

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салат рецепт шашлик закуска молода капуста
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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