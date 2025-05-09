Салат под шашлык по рецепту папы — сытно, просто, вкусно

Салат "под шашлычок" по рецепту папы — лучший друг мяса
Этот простой салат с молодой капустой, куриным филе и нежной заправкой станет идеальным дополнением к шашлыку или любому мясному блюду. Готовится за 10 минут и всегда разлетается со стола первым.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- капуста молодая — 200 г;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- яйца вареные — 4 шт.;
- куриная грудка отварная — 300 г;
- кинза свежая — небольшой пучок;
- лук зеленый — по вкусу.
Для заправки:
- сметана — 3 ст. л.;
- майонез — 1 ст. л.;
- чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Мелко нарезать капусту, свежие огурцы, яйца, куриное филе и зелень.
В миске смешать сметану, майонез, сушеный чеснок, соль и перец.
Заправить салат, хорошо перемешать. Подавать охлажденным как гарнир к мясу или отдельное блюдо.
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