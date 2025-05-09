Салат под шашлык по рецепту папы — сытно, просто, вкусно

Салат "под шашлычок". Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой салат с молодой капустой, куриным филе и нежной заправкой станет идеальным дополнением к шашлыку или любому мясному блюду. Готовится за 10 минут и всегда разлетается со стола первым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

капуста молодая — 200 г;

огурцы свежие — 3 шт.;

яйца вареные — 4 шт.;

куриная грудка отварная — 300 г;

кинза свежая — небольшой пучок;

лук зеленый — по вкусу.

Для заправки:

сметана — 3 ст. л.;

майонез — 1 ст. л.;

чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать капусту, свежие огурцы, яйца, куриное филе и зелень.

Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану, майонез, сушеный чеснок, соль и перец.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать. Подавать охлажденным как гарнир к мясу или отдельное блюдо.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

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