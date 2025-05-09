Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Рецепты Салат "под шашлычок" по рецепту папы — лучший друг мяса

Салат "под шашлычок" по рецепту папы — лучший друг мяса

Ua en ru
Дата публикации 9 мая 2025 12:30
Салат под шашлык по рецепту папы — сытно, просто, вкусно
Салат "под шашлычок". Фото: gospodynka.com.ua

Этот простой салат с молодой капустой, куриным филе и нежной заправкой станет идеальным дополнением к шашлыку или любому мясному блюду. Готовится за 10 минут и всегда разлетается со стола первым.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста молодая — 200 г;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • куриная грудка отварная — 300 г;
  • кинза свежая — небольшой пучок;
  • лук зеленый — по вкусу.

Для заправки:

  • сметана — 3 ст. л.;
  • майонез — 1 ст. л.;
  • чеснок сушеный — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Мелко нарезать капусту, свежие огурцы, яйца, куриное филе и зелень.

смачний салат з молодою капустою
Ингредиенты для салата. Фото: gospodynka.com.ua

В миске смешать сметану, майонез, сушеный чеснок, соль и перец.

простий та смачний салат з молодою капустою
Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Заправить салат, хорошо перемешать. Подавать охлажденным как гарнир к мясу или отдельное блюдо.

смачний салат з молодою капустою під шашлик
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов и советов, которые помогут приготовить идеальный шашлык

Несколько важных правил, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

Какие дрова лучше всего подходят для приготовления шашлыка.

Топ-3 обязательных специй для идеального шашлыка.

Как правильно нарезать мясо на шашлык или как приготовить вкусный шашлык без маринада — понадобится один простой ингредиент.

салат рецепт шашлык закуска молодая капуста
Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /