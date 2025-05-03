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Рецепт маринада для філе оселедця — корисна та бюджетна риба

3 травня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Маринований оселедець з цибулею — простий рецепт для домашнього філе
Оселедець з картоплею. Фото: Depositphotos
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Філе оселедця в домашньому маринаді — корисна, смачна й недорога закуска. За цим рецептом риба виходить ніжною, ароматною та ідеально підходить до святкового столу або щоденного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оксана Голіян. Рецепти. Oksana Holiian. Recipes

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Вам знадобиться:

  • філе оселедця (соленого) — 1 кг;
  • цибуля ріпчаста — 2 шт.;
  • вода — 200 мл.;
  • оцет (9%) — 100 мл.;
  • олія — 100 мл.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 неповні ч. л.;
  • лавровий лист — 2–3 шт.;
  • чорний перець горошком — 10 шт.

Спосіб приготування

Очистити оселедець від шкіри, відокремити філе від кісток. Нарізати філе невеликими порційними шматочками. Цибулю почистити й нарізати півкільцями.

як засолити оселедець вдома
Приготування маринада. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

У чистий контейнер викласти шарами шматочки оселедця, пересипаючи кожен шар нарізаною цибулею.

як смачно засолити оселедець вдома
Філе оселедця. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

Для маринаду в каструлі змішати воду, оцет, олію, сіль, цукор, лавровий лист і перець. Довести до кипіння, потім повністю остудити.

як просто засолити оселедець вдома
Нарізана цибуля. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

Залити підготовлене філе холодним маринадом, щільно закрити кришкою й поставити в холодильник щонайменше на 12 годин. Найкраще смакує на наступний день.

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Оселедець та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

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