Маринованная сельдь с луком —простой рецепт для домашнего филе

Рецепт маринада для филе сельди — полезная и бюджетная рыба
Филе сельди в домашнем маринаде — полезная, вкусная и недорогая закуска. По этому рецепту рыба получается нежной, ароматной и идеально подходит к праздничному столу или ежедневному меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оксана Голиян. Рецепты. Oksana Holiian. Recipes.
Вам понадобится:
- филе сельди (соленой) — 1 кг;
- лук репчатый — 2 шт.;
- вода — 200 мл.;
- уксус (9%) — 100 мл.;
- масло — 100 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 неполные ч. л.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- черный перец горошком — 10 шт.
Способ приготовления
Очистить сельдь от кожи, отделить филе от костей. Нарезать филе небольшими порционными кусочками. Лук почистить и нарезать полукольцами.
В чистый контейнер выложить слоями кусочки сельди, пересыпая каждый слой нарезанным луком.
Для маринада в кастрюле смешать воду, уксус, масло, соль, сахар, лавровый лист и перец. Довести до кипения, затем полностью остудить.
Залить подготовленное филе холодным маринадом, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов. Лучше всего получается на следующий день.
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