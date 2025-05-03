Маринованная сельдь с луком —простой рецепт для домашнего филе

Селедка с картофелем. Фото: Depositphotos

Филе сельди в домашнем маринаде — полезная, вкусная и недорогая закуска. По этому рецепту рыба получается нежной, ароматной и идеально подходит к праздничному столу или ежедневному меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оксана Голиян. Рецепты. Oksana Holiian. Recipes.

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Вам понадобится:

филе сельди (соленой) — 1 кг;

лук репчатый — 2 шт.;

вода — 200 мл.;

уксус (9%) — 100 мл.;

масло — 100 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 2 неполные ч. л.;

лавровый лист — 2-3 шт.;

черный перец горошком — 10 шт.

Способ приготовления

Очистить сельдь от кожи, отделить филе от костей. Нарезать филе небольшими порционными кусочками. Лук почистить и нарезать полукольцами.

Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

В чистый контейнер выложить слоями кусочки сельди, пересыпая каждый слой нарезанным луком.

Филе сельди. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

Для маринада в кастрюле смешать воду, уксус, масло, соль, сахар, лавровый лист и перец. Довести до кипения, затем полностью остудить.

Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

Залить подготовленное филе холодным маринадом, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов. Лучше всего получается на следующий день.

Сельдь и лук. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

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