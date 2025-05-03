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Рецепт маринада для филе сельди — полезная и бюджетная рыба

3 мая 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Маринованная сельдь с луком —простой рецепт для домашнего филе
Селедка с картофелем. Фото: Depositphotos
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Филе сельди в домашнем маринаде — полезная, вкусная и недорогая закуска. По этому рецепту рыба получается нежной, ароматной и идеально подходит к праздничному столу или ежедневному меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оксана Голиян. Рецепты. Oksana Holiian. Recipes.

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Вам понадобится:

  • филе сельди (соленой) — 1 кг;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • вода — 200 мл.;
  • уксус (9%) — 100 мл.;
  • масло — 100 мл.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 неполные ч. л.;
  • лавровый лист — 2-3 шт.;
  • черный перец горошком — 10 шт.

Способ приготовления

Очистить сельдь от кожи, отделить филе от костей. Нарезать филе небольшими порционными кусочками. Лук почистить и нарезать полукольцами.

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Приготовление маринада. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

В чистый контейнер выложить слоями кусочки сельди, пересыпая каждый слой нарезанным луком.

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Филе сельди. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

Для маринада в кастрюле смешать воду, уксус, масло, соль, сахар, лавровый лист и перец. Довести до кипения, затем полностью остудить.

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Нарезанный лук. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

Залить подготовленное филе холодным маринадом, плотно закрыть крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов. Лучше всего получается на следующий день.

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Сельдь и лук. Фото: Скриншот YouTube @oksanaholiian

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00:55 Появились фото последствий атаки на Харьков — реакция Зеленского

00:33 Мужчина получил повестки, но уклонился от службы — решение суда

00:30 Изменение военной категории — надо ли идти в ТЦК

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

00:07 Трудно посчитать украинцев, которые вернулись на ВОТ, — нардеп

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