Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Найсмачнішіий "Застільний" холодець — перевірений рецепт arrow

Найсмачнішіий "Застільний" холодець — перевірений рецепт

29 квітня 2025 01:00
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Найсмачніший застільний холодець перевірений рецепт для святкового столу
Домашній холодець. Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Застільний холодець за цим перевіреним рецептом виходить ніжним, насиченим і ароматним, з ідеально прозорим бульйоном і м’яким м’ясом. Такий холодець стане справжньою окрасою святкового столу, адже правильне поєднання інгредієнтів і технологія приготування гарантують бездоганний результат навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • свинина – 1,5 кг;
  • кістки – за бажанням;
  • яловичина – 500 г;
  • цибуля – 1 шт.;
  • часник – 3 зубчики;
  • морква – 3 шт.;
  • петрушка – 1 пучок;
  • сіль – 1 ст. л.;
  • лавровий лист – 2–3 шт.;
  • яйця – 4 шт.;
  • лимон – 1 шт.;
  • желатин – 20 г.

Спосіб приготування

Покласти свинину, яловичину та кістки у велику каструлю з холодною водою, довести до кипіння на середньому вогні, постійно знімаючи піну. Після закипання зменшити вогонь і варити під кришкою 2 години. Додати очищені цибулю, моркву, пучок петрушки та за бажанням кілька горошин чорного перцю, продовжити варити ще 2 години.

За годину до закінчення варіння посолити бульйон. Готове м’ясо та овочі витягти з каструлі, залишивши одну моркву для прикрашання. Бульйон процідити через марлю.

М’ясо розібрати на волокна. Варені яйця нарізати часточками, лимон також нарізати тонкими скибочками. Викласти у форму для холодцю м’ясо, часточки яєць, лимон, петрушку та моркву.

Розчинити желатин у воді, дати йому набрякнути, потім розчинити у 100 мл теплого бульйону. Влити желатин у загальний бульйон, ретельно перемішати. Залити м’ясо з овочами бульйоном.

рецепт смачного холодця на свято
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити холодець застигати при кімнатній температурі, потім поставити в холодильник на 8–12 годин до повного застигання.

Раніше ми писали про один секрет, який зробить ваш холодець прозорим

Також ми розповідали, як почистити оселедець швидко і без кісток за одну хвилину — перевірений спосіб.

Зверніть увагу, що ця олія краще підходить для смаження будь-яких продуктів і не шкодить здоров'ю.

Ще ми писали про те, якою олією правильно заправляти салати, щоб не нашкодити здоров'ю.

овочі м'ясо рецепти закуска холодець
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:30 Міноборони запровадить нові відстрочки у "Резерв+" — які саме

01:03 Міноборони не хотіла виплачувати гроші львів'янці — рішення суду

00:57 Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю

00:33 Здавав пости ТЦК у Viber — суд покарав мешканця Івано-Франківщини

00:30 ВЛК не дала результату — як має вчинити ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:04 Зеленський зустрівся з керівниками СЗР та СБУ — про що доповіли

28 квітня

23:59 Мілевський назвав ідеального тренера для Шахтаря

23:57 У Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року

23:55 Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії ситуацію в енергосистемі

23:32 У Львові презентували маршрут памʼяті Ірини Фаріон

01:30 Міноборони запровадить нові відстрочки у "Резерв+" — які саме

01:03 Міноборони не хотіла виплачувати гроші львів'янці — рішення суду

00:57 Повітряна тривога у Києві — чим ворог атакує столицю

00:33 Здавав пости ТЦК у Viber — суд покарав мешканця Івано-Франківщини

00:30 ВЛК не дала результату — як має вчинити ТЦК

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:04 Зеленський зустрівся з керівниками СЗР та СБУ — про що доповіли

28 квітня

23:59 Мілевський назвав ідеального тренера для Шахтаря

23:57 У Третій штурмовій сказали, скільки БпЛА збили за пів року

23:55 Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії ситуацію в енергосистемі

23:32 У Львові презентували маршрут памʼяті Ірини Фаріон

22:33 Чи справді війна з Росією на фініші — думки одеситів

26 квітня

07:32 Відрахування з аспірантури та зміни для студентів, — інтервʼю

25 квітня

22:33 Посівна на Одещині — чи буде Україна із зерном

06:33 Ліки в аптеках подешевшали на 27% — реакція одеситів

24 квітня

19:47 Ціни в одеських магазинах — що подешевшало після свята

06:33 Економічні реалії — чи виграє Україна від світової кризи

23 квітня

22:33 Курсова турбулентність — що робити з доларом і євро

07:17 Наскільки реальним є перемир'я з Росією — що думають одесити

22 квітня

22:33 Вибори під час війни в Україні — ризики, загрози та дилеми

06:33 Перемир'я України та РФ — як воно вплине на перебіг війни

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Квітка смерті та самотності — яку рослину не можна тримати вдома

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

17 квітня 2025

На чому заробляють українці в Польщі — найпопулярніший бізнес

22 квітня 2025

Суворі правила на кордоні — у кого можуть відібрати валюту у 2025

18 квітня 2025

Скільки яєць має бути у великодньому кошику — символічна цифра

Чому білити дерева суворо заборонено — має знати кожен

19 квітня 2025

Люди з III групою інвалідності — які пільги надаватимуть в травні

21 квітня 2025

Коли садити кабачки й огірки навесні 2025 — місячний календар

16 квітня 2025

Повернення кнопкових телефонів — чому варто перейти на них

17 квітня 2025

Німеччина виплатить українцям до 20 тис. євро — подробиці