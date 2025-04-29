Найсмачніший застільний холодець перевірений рецепт для святкового столу

Домашній холодець. Фото: smachnenke.com.ua

Застільний холодець за цим перевіреним рецептом виходить ніжним, насиченим і ароматним, з ідеально прозорим бульйоном і м’яким м’ясом. Такий холодець стане справжньою окрасою святкового столу, адже правильне поєднання інгредієнтів і технологія приготування гарантують бездоганний результат навіть без кулінарного досвіду.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

свинина – 1,5 кг;

кістки – за бажанням;

яловичина – 500 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 3 зубчики;

морква – 3 шт.;

петрушка – 1 пучок;

сіль – 1 ст. л.;

лавровий лист – 2–3 шт.;

яйця – 4 шт.;

лимон – 1 шт.;

желатин – 20 г.

Спосіб приготування

Покласти свинину, яловичину та кістки у велику каструлю з холодною водою, довести до кипіння на середньому вогні, постійно знімаючи піну. Після закипання зменшити вогонь і варити під кришкою 2 години. Додати очищені цибулю, моркву, пучок петрушки та за бажанням кілька горошин чорного перцю, продовжити варити ще 2 години.

За годину до закінчення варіння посолити бульйон. Готове м’ясо та овочі витягти з каструлі, залишивши одну моркву для прикрашання. Бульйон процідити через марлю.

М’ясо розібрати на волокна. Варені яйця нарізати часточками, лимон також нарізати тонкими скибочками. Викласти у форму для холодцю м’ясо, часточки яєць, лимон, петрушку та моркву.

Розчинити желатин у воді, дати йому набрякнути, потім розчинити у 100 мл теплого бульйону. Влити желатин у загальний бульйон, ретельно перемішати. Залити м’ясо з овочами бульйоном.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Залишити холодець застигати при кімнатній температурі, потім поставити в холодильник на 8–12 годин до повного застигання.

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