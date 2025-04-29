Самый вкусный застольный холодец проверенный рецепт для праздничного стола

Самый вкусный "Застольный" холодец — проверенный рецепт
Застольный холодец по этому проверенному рецепту получается нежным, насыщенным и ароматным, с идеально прозрачным бульоном и мягким мясом. Такой холодец станет настоящим украшением праздничного стола, ведь правильное сочетание ингредиентов и технология приготовления гарантируют безупречный результат даже без кулинарного опыта.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свинина — 1,5 кг;
- кости — по желанию;
- говядина — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- морковь — 3 шт.;
- петрушка — 1 пучок;
- соль — 1 ст. л.;
- лавровый лист — 2-3 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- лимон — 1 шт.;
- желатин — 20 г.
Способ приготовления
Положить свинину, говядину и кости в большую кастрюлю с холодной водой, довести до кипения на среднем огне, постоянно снимая пену. После закипания уменьшить огонь и варить под крышкой 2 часа. Добавить очищенные лук, морковь, пучок петрушки и по желанию несколько горошин черного перца, продолжить варить еще 2 часа.
За час до окончания варки посолить бульон. Готовое мясо и овощи извлечь из кастрюли, оставив одну морковь для украшения. Бульон процедить через марлю.
Мясо разобрать на волокна. Вареные яйца нарезать дольками, лимон также нарезать тонкими ломтиками. Выложить в форму для холодца мясо, дольки яиц, лимон, петрушку и морковь.
Растворить желатин в воде, дать ему набухнуть, затем растворить в 100 мл теплого бульона. Влить желатин в общий бульон, тщательно перемешать. Залить мясо с овощами бульоном.
Оставить холодец застывать при комнатной температуре, затем поставить в холодильник на 8-12 часов до полного застывания.
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