Бита маринована редиска з кропом і часником за 10 хвилин — рецепт закуски

Бита маринована редиска. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цей незвичний рецепт маринованої редиски з ароматним кропом і пікантним часником готується за лічені хвилини, але результат вас точно здивує — соковита, хрумка і яскрава закуска, яку захочеться повторити.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

редиска — 500 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

укроп — невеликий пучок;

часник — 1–2 зубчики;

цукор — 1 ч. л.;

оцет 6% — 1 ст. л.;

рослинна олія — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Редиску добре вимити й нарізати кружальцями або половинками, залежно від розміру. Додати сіль, перемішати та залишити на 10 хвилин, щоб вона трохи пустила сік.

Редиска та часник. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тим часом дрібно нарізати кріп, подрібнити часник. Додати все до редиски разом із цукром, оцтом і олією.

Рослинна олія. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Добре перемішати, накрити кришкою або плівкою й залишити маринуватися щонайменше на 1–2 години в холодильнику. Смачна, хрумка закуска готова — чудово пасує до м’яса, риби або як самостійна страва.

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