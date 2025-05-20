Бита маринована редиска з кропом і часником за 10 хвилин — рецепт закуски

Бита маринована редиска — оригінальний рецепт закуски
Цей незвичний рецепт маринованої редиски з ароматним кропом і пікантним часником готується за лічені хвилини, але результат вас точно здивує — соковита, хрумка і яскрава закуска, яку захочеться повторити.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- редиска — 500 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- укроп — невеликий пучок;
- часник — 1–2 зубчики;
- цукор — 1 ч. л.;
- оцет 6% — 1 ст. л.;
- рослинна олія — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Редиску добре вимити й нарізати кружальцями або половинками, залежно від розміру. Додати сіль, перемішати та залишити на 10 хвилин, щоб вона трохи пустила сік.
Тим часом дрібно нарізати кріп, подрібнити часник. Додати все до редиски разом із цукром, оцтом і олією.
Добре перемішати, накрити кришкою або плівкою й залишити маринуватися щонайменше на 1–2 години в холодильнику. Смачна, хрумка закуска готова — чудово пасує до м’яса, риби або як самостійна страва.
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