Як замаринувати цибулю трьома способами — найкращі рецепти до шашлику, які з'їдають першими

Як смачно приготувати цибулю — рецепт від шеф-кухаря до шашлику
Ці рецепти маринованої цибулі змінять ваш погляд на звичний гарнір: класична з оцтом, пряна з лимоном і гостра з чері — кожна з них смакує настільки яскраво, що гості проситимуть ще до м’яса і навіть без нього.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.
Вам знадобиться:
- цибуля червона — 200 г;
- кріп — 5 г;
- петрушка — 5 г;
- оцет яблучний — 15 мл;
- цукор — 15 мл;
- сіль з хроном та гірчицею — на смак;
- суміш прянощів (сумах, гвоздика, імбир, копчена паприка, фенхель, цибуля, часник, гірчиця, коріандр, базилік, м’ята, материнка, чебрець, перець чорний) — дрібка.
Лимонний варіант:
- цибуля червона — 200 г;
- лимон — 150 г;
- кріп — 5 г;
- петрушка — 5 г;
- цукор — 20 г;
- часник — 3 г;
- перець чилі — 2–10 г (на смак);
- сіль з хроном та гірчицею — на смак;
- суміш прянощів — дрібка.
Овочевий варіант:
- цибуля біла — 200 г;
- помідори чері — 100 г;
- перець солодкий — 100 г;
- кріп — 5 г;
- петрушка — 5 г;
- цукор — 15 г;
- бальзамічний оцет — 15 мл.;
- перець чилі — 2–10 г (на смак);
- сіль з хроном та гірчицею — на смак;
- суміш прянощів — дрібка.
Спосіб приготування
Усі варіанти готуються за одним принципом. Нарізати цибулю півкільцями або тонкими смужками.
Зелень дрібно посікти, лимон нарізати разом зі шкіркою, помідори чері та перець — шматочками.
Змішати усі інгредієнти, додати цукор, оцет або лимонний сік, спеції та сіль. Добре перемішати та залишити маринуватись щонайменше на 30 хвилин.
Подавайте до м’яса, шашлику або навіть як самостійну закуску. Універсально, просто і надзвичайно смачно.
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