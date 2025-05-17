Як замаринувати цибулю трьома способами — найкращі рецепти до шашлику, які з'їдають першими

Маринована цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Ці рецепти маринованої цибулі змінять ваш погляд на звичний гарнір: класична з оцтом, пряна з лимоном і гостра з чері — кожна з них смакує настільки яскраво, що гості проситимуть ще до м’яса і навіть без нього.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Андрій Клюс.

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Вам знадобиться:

цибуля червона — 200 г;

кріп — 5 г;

петрушка — 5 г;

оцет яблучний — 15 мл;

цукор — 15 мл;

сіль з хроном та гірчицею — на смак;

суміш прянощів (сумах, гвоздика, імбир, копчена паприка, фенхель, цибуля, часник, гірчиця, коріандр, базилік, м’ята, материнка, чебрець, перець чорний) — дрібка.

Лимонний варіант:

цибуля червона — 200 г;

лимон — 150 г;

кріп — 5 г;

петрушка — 5 г;

цукор — 20 г;

часник — 3 г;

перець чилі — 2–10 г (на смак);

сіль з хроном та гірчицею — на смак;

суміш прянощів — дрібка.

Овочевий варіант:

цибуля біла — 200 г;

помідори чері — 100 г;

перець солодкий — 100 г;

кріп — 5 г;

петрушка — 5 г;

цукор — 15 г;

бальзамічний оцет — 15 мл.;

перець чилі — 2–10 г (на смак);

сіль з хроном та гірчицею — на смак;

суміш прянощів — дрібка.

Спосіб приготування

Усі варіанти готуються за одним принципом. Нарізати цибулю півкільцями або тонкими смужками.

Нарізана зелень. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Зелень дрібно посікти, лимон нарізати разом зі шкіркою, помідори чері та перець — шматочками.

Цибуля та лимон. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Змішати усі інгредієнти, додати цукор, оцет або лимонний сік, спеції та сіль. Добре перемішати та залишити маринуватись щонайменше на 30 хвилин.

Цибуля та помідори. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Подавайте до м’яса, шашлику або навіть як самостійну закуску. Універсально, просто і надзвичайно смачно.

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