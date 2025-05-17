Как замариновать лук тремя способами — лучшие рецепты к шашлыку, которые съедают первыми

Маринованный лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Эти рецепты маринованного лука изменят ваш взгляд на привычный гарнир: классический с уксусом, пряный с лимоном и острый с черри — каждый из них на вкус настолько ярко, что гости будут просить еще к мясу и даже без него.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

лук красный — 200 г;

укроп — 5 г;

петрушка — 5 г;

уксус яблочный — 15 мл.;

сахар — 15 мл.;

соль с хреном и горчицей — по вкусу;

смесь пряностей (сумах, гвоздика, имбирь, копченая паприка, фенхель, лук, чеснок, горчица, кориандр, базилик, мята, душица, тимьян, перец черный) — щепотка.

Лимонный вариант:

лук красный — 200 г;

лимон — 150 г;

укроп — 5 г;

петрушка — 5 г;

сахар — 20 г;

чеснок — 3 г;

перец чили — 2-10 г (по вкусу);

соль с хреном и горчицей — по вкусу;

смесь пряностей — щепотка.

Овощной вариант:

лук белый — 200 г;

помидоры черри — 100 г;

перец сладкий — 100 г;

укроп — 5 г;

петрушка — 5 г;

сахар — 15 г;

бальзамический уксус — 15 мл.;

перец чили — 2-10 г (по вкусу);

соль с хреном и горчицей — по вкусу;

смесь пряностей — щепотка.

Способ приготовления

Все варианты готовятся по одному принципу. Нарезать лук полукольцами или тонкими полосками.

Нарезанная зелень. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Зелень мелко порубить, лимон нарезать вместе с кожурой, помидоры черри и перец — кусочками.

Лук и лимон. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Смешать все ингредиенты, добавить сахар, уксус или лимонный сок, специи и соль. Хорошо перемешать и оставить мариноваться минимум на 30 минут.

Лук и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Подавайте к мясу, шашлыку или даже как самостоятельную закуску. Универсально, просто и чрезвычайно вкусно.

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