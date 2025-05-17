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Как вкусно приготовить лук — рецепт от шеф-повара к шашлыку

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Дата публикации 17 мая 2025 01:00
Как замариновать лук тремя способами — лучшие рецепты к шашлыку, которые съедают первыми
Маринованный лук. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Эти рецепты маринованного лука изменят ваш взгляд на привычный гарнир: классический с уксусом, пряный с лимоном и острый с черри — каждый из них на вкус настолько ярко, что гости будут просить еще к мясу и даже без него.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.

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Вам понадобится:

  • лук красный — 200 г;
  • укроп — 5 г;
  • петрушка — 5 г;
  • уксус яблочный — 15 мл.;
  • сахар — 15 мл.;
  • соль с хреном и горчицей — по вкусу;
  • смесь пряностей (сумах, гвоздика, имбирь, копченая паприка, фенхель, лук, чеснок, горчица, кориандр, базилик, мята, душица, тимьян, перец черный) — щепотка.

Лимонный вариант:

  • лук красный — 200 г;
  • лимон — 150 г;
  • укроп — 5 г;
  • петрушка — 5 г;
  • сахар — 20 г;
  • чеснок — 3 г;
  • перец чили — 2-10 г (по вкусу);
  • соль с хреном и горчицей — по вкусу;
  • смесь пряностей — щепотка.

Овощной вариант:

  • лук белый — 200 г;
  • помидоры черри — 100 г;
  • перец сладкий — 100 г;
  • укроп — 5 г;
  • петрушка — 5 г;
  • сахар — 15 г;
  • бальзамический уксус — 15 мл.;
  • перец чили — 2-10 г (по вкусу);
  • соль с хреном и горчицей — по вкусу;
  • смесь пряностей — щепотка.

Способ приготовления

Все варианты готовятся по одному принципу. Нарезать лук полукольцами или тонкими полосками.

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Нарезанная зелень. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Зелень мелко порубить, лимон нарезать вместе с кожурой, помидоры черри и перец — кусочками.

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Лук и лимон. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Смешать все ингредиенты, добавить сахар, уксус или лимонный сок, специи и соль. Хорошо перемешать и оставить мариноваться минимум на 30 минут.

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Лук и помидоры. Фото: Скриншот YouTube @Andrii_Klius

Подавайте к мясу, шашлыку или даже как самостоятельную закуску. Универсально, просто и чрезвычайно вкусно.

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Ольга Горохова - Редактор
Автор:
Ольга Горохова
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