Как замариновать лук тремя способами — лучшие рецепты к шашлыку, которые съедают первыми

Как вкусно приготовить лук — рецепт от шеф-повара к шашлыку
Эти рецепты маринованного лука изменят ваш взгляд на привычный гарнир: классический с уксусом, пряный с лимоном и острый с черри — каждый из них на вкус настолько ярко, что гости будут просить еще к мясу и даже без него.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Андрей Клюс.
Вам понадобится:
- лук красный — 200 г;
- укроп — 5 г;
- петрушка — 5 г;
- уксус яблочный — 15 мл.;
- сахар — 15 мл.;
- соль с хреном и горчицей — по вкусу;
- смесь пряностей (сумах, гвоздика, имбирь, копченая паприка, фенхель, лук, чеснок, горчица, кориандр, базилик, мята, душица, тимьян, перец черный) — щепотка.
Лимонный вариант:
- лук красный — 200 г;
- лимон — 150 г;
- укроп — 5 г;
- петрушка — 5 г;
- сахар — 20 г;
- чеснок — 3 г;
- перец чили — 2-10 г (по вкусу);
- соль с хреном и горчицей — по вкусу;
- смесь пряностей — щепотка.
Овощной вариант:
- лук белый — 200 г;
- помидоры черри — 100 г;
- перец сладкий — 100 г;
- укроп — 5 г;
- петрушка — 5 г;
- сахар — 15 г;
- бальзамический уксус — 15 мл.;
- перец чили — 2-10 г (по вкусу);
- соль с хреном и горчицей — по вкусу;
- смесь пряностей — щепотка.
Способ приготовления
Все варианты готовятся по одному принципу. Нарезать лук полукольцами или тонкими полосками.
Зелень мелко порубить, лимон нарезать вместе с кожурой, помидоры черри и перец — кусочками.
Смешать все ингредиенты, добавить сахар, уксус или лимонный сок, специи и соль. Хорошо перемешать и оставить мариноваться минимум на 30 минут.
Подавайте к мясу, шашлыку или даже как самостоятельную закуску. Универсально, просто и чрезвычайно вкусно.
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