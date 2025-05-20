Битая маринованная редиска с укропом и чесноком за 10 минут — рецепт закуски

Битая маринованная редиска. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Этот необычный рецепт маринованного редиса с ароматным укропом и пикантным чесноком готовится за считанные минуты, но результат вас точно удивит — сочная, хрустящая и яркая закуска, которую захочется повторить.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.

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Вам понадобится:

редиска — 500 г;

соль — 0,5 ч. л.;

укроп — небольшой пучок;

чеснок — 1-2 зубчика;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 6% — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.

Способ приготовления

Редис хорошо вымыть и нарезать кружочками или половинками, в зависимости от размера. Добавить соль, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы он немного пустил сок.

Редис и чеснок. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Тем временем мелко нарезать укроп, измельчить чеснок. Добавить все к редиске вместе с сахаром, уксусом и растительным маслом.

Растительное масло. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Хорошо перемешать, накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться минимум на 1-2 часа в холодильнике. Вкусная, хрустящая закуска готова — прекрасно подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.

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