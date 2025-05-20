Битая маринованная редиска с укропом и чесноком за 10 минут — рецепт закуски

Битая маринованная редиска — оригинальный рецепт закуски
Этот необычный рецепт маринованного редиса с ароматным укропом и пикантным чесноком готовится за считанные минуты, но результат вас точно удивит — сочная, хрустящая и яркая закуска, которую захочется повторить.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee.
Вам понадобится:
- редиска — 500 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- укроп — небольшой пучок;
- чеснок — 1-2 зубчика;
- сахар — 1 ч. л.;
- уксус 6% — 1 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.
Способ приготовления
Редис хорошо вымыть и нарезать кружочками или половинками, в зависимости от размера. Добавить соль, перемешать и оставить на 10 минут, чтобы он немного пустил сок.
Тем временем мелко нарезать укроп, измельчить чеснок. Добавить все к редиске вместе с сахаром, уксусом и растительным маслом.
Хорошо перемешать, накрыть крышкой или пленкой и оставить мариноваться минимум на 1-2 часа в холодильнике. Вкусная, хрустящая закуска готова — прекрасно подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо.
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