Як ви носите свою сумочку — простий тест на характер

Дівчина тримає сумку. Фото: Pexels

На плечі, в руках чи на згині ліктя — жінки носять сумки по-різному. Така звичка може багато що розповісти про характер людини й розкрити її таємні сторони.

Про це пише RadioClub.

Простий тест на характер

Сумка через плече на спині

Такі люди дуже практичні та незалежні. Їх важко застати зненацька, адже вони завжди готові до всього. Жінки, що так носять сумку, продумують свої кроки наперед й ніколи не поступляться позицією.

Сумка на плечі

Такі особистості вміють за себе постояти, при цьому вони дуже доброзичливі й позитивні. Ці жінки обирають спокійний ритм життя та не хочуть виділятися. Часто вони стають керівниками, хоча й не мають природної тяги до лідерства.

Сумка на плечі. Фото: Pexels

Сумка на згині ліктя

Впевнені в собі та зібрані — такі жінки знають собі ціну. Вони вміють правильно розставити пріоритети й роблять все так, як їм буде зручно. Аби створити комфорт для себе, вони часто можуть використовувати інших.

Сумка в руці

Так носити сумку люблять організовані люди. Вони обожнюють тримати все під контролем та змушують інших дотримуватись вказаних правил. Вони вміють аналітично мислити й дуже амбіційні.

Сумка в руці. Фото: Pexels

Сумка через плече на животі

Звичка так носити сумку говорить про обережність людини. Вона захищає як свої речі, так й особисті кордони. Незнайомцям доведеться постаратись, аби підібрати ключик до такої жінки.

