Як покращити стосунки після 10 років разом — практичні поради для усіх

Чоловік та жінка обіймаються. Фото: Freepik

Кожні стосунки проходять крізь випробування та різні періоди криз. Пари, які вже довгий час разом, часто стикаються з тим, що почуття ніби згасають. Виправити це та повернути колишню пристрасть й близькість можна. Є кілька порад, які допоможуть це зробити.

Про це розповіла магістр психології та психотерапевт Наталія Гаріна.

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Фізична близькість

Фізичний контакт залишається важливою частиною стосунків. Обійми чи поцілунки мають бути у кожній парі, навіть якщо ви вже давно разом. Приділіть цьому увагу, якщо романтика між вами зникла.

Час разом

Спільний відпочинок точно піде на користь вашій парі. Коли ви востаннє влаштовували побачення? Якщо відповісти вам важко, негайно виправляйте це та проведіть час з партнером. Це допоможе повернути пристрасть у стосунки.

Щаслива пара. Фото: Freepik

Відверті розмови

Основою здорових стосунків є щира та відкрита розмова. Чоловік з жінкою мають обговорювати не тільки проблеми. Важливо також спілкуватись про бажання та мрії, проговорювати страхи. Поговоріть так, як колись — не про буденні речі, а про свої почуття.

Підтримка інтересів

Проявляйте інтерес до хобі свого партнера. Це допоможе вам зберегти емоційний зв'язок. Навіть через 10 років у шлюбі вашій другій половинці буде приємно, якщо ви захочете дізнатись більше про її захоплення.

Закохані чоловік та жінка. Фото: Freepik

Помічайте дрібниці

Велике значення мають маленькі речі. Важливо помічати дрібниці та дякувати за них партнерові, навіть коли це щось буденне. Це створить позитивну атмосферу у вашій родині. Такий підхід зміцнить стосунки на емоційному рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які п'ять заборон мають бути у здорових стосунках. Це збереже ваше кохання.

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