Як побороти кавову залежність — прості поради, що допоможуть кожному

Дівчина тримає чашку з кавою. Фото: Freepik

Кава — це вже не просто напій, а цілий ритуал. Ми звикли пити її вранці перед робою, за розмовою з подругою чи тоді, коли потрібна додаткова енергія. Проте надмірне вживання кофеїну може призвести до проблем зі здоров'ям. Позбутись такої залежності можна, якщо знати кілька дієвих методів.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Відмовляйтесь від кави поступово

Миттєва відмова від будь-якої залежності стане стресом для організму, тож варто робити це поступово. Почніть зменшувати кількість кави, яку ви споживаєте. З часом ви точно отримаєте бажаний результат.

Замініть каву іншим напоєм

Люди, які постійно хочуть випити кави, відчувають нестачу кофеїну в організмі. Однак отримати його можна й з інших напоїв. До прикладу, спробуйте пити різні чаї. Знайдіть саме той смак, який дійсно вам сподобається.

Дівчина п'є каву. Фото: Freepik

Пийте більше води

Ви будете відчувати дискомфорт, коли почнете відмовлятись від кави. В цей період пийте більше води, аби організм легше переносив адаптацію та не стресував. Рекомендовано випивати близько двох літрів води щодня.

Залучіться підтримкою друзів

Поговоріть з друзями про свою мету й попросіть посприяти вам. Вони зможуть підтримати вас чи запропонувати альтернативу, коли ви будете відчувати потяг до кави. Це допоможе утримуватись від спокуси.

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