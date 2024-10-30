Як зрозуміти, що жінка нещасна, за одягом — основні ознаки

Сумна жінка, яка сидить на дивані. Фото: Freepik

Не секрет, що за тим, який вигляд має жінка, можна зрозуміти багато речей, зокрема, її статус, рівень доходу, наявність коханого або професію. Психологи розповіли про ознаки, які говорять про те, що жінка, навпаки, самотня і нещасна.

Новини.LIVE розповідає про ознаки самотньої дами.

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Зухвалий одяг

Інколи жінки одягаються так, немов хочуть показати всім навколо, що в них немає коханих. Такі жінки обирають короткі сукні або речі з глибоким декольте, а на обличчі роблять яскравий макіяж. Таким одягом вони намагаються привернути увагу чоловіків навколо, однак, це, насправді, відлякує чоловіків або приваблює тих, хто не хоче серйозних стосунків.

Одяг з тваринним принтом

Речі з леопардовим принтом можуть мати стильний вигляд у тому випадку, якщо не перебільшувати з його наявністю. Однак, якщо ви одягаєте блузку з таким принтом з глибоким декольте, лосини і чоботи такого ж кольору, ви ризикуєте відлякати будь-якого чоловіка.

Жінка в сукні з леопардовим принтом. Фото: Pinterest

Обтягуючий одяг

Нещасні жінки дуже часто перебільшують, намагаючись підкреслити всі свої форми — ідеальні чи ні. Якщо у жінки тіло має певні недоліки, обтягуючі речі виставляють їх у невигідному світлі. Тому якщо ви обираєте приталений одяг, враховуєте власні особливості.

Безформні балахони

Деякі жінки плутають стильні об’ємні світшоти з великими кофтами, однак, чоловіки завжди хочуть бачити перед собою жінку. Тому навіть дуже красива жінка, яка одягнена у безформенні речі, може залишитися непоміченою серед стильних дам.

Молода дівчина в об'ємному худі. Фото: Pinterest

Старий одяг

Самотність жінки також видає одяг далеко не першої свіжості, який вже давно втратив актуальність. Тим більше, якщо жінка не має жодного бажання носити стильний одяг і доглядати себе, це лише погіршує становище.

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