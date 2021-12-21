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Підліт ракет за 7 хвилин, озброєння України і ультиматум НАТО: що сказав Путін про можливу війну

Політика
21 грудня 15:15
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Кремль нібито проти кровопролиття і хоче вирішувати питання політико-дипломатичними засобами
Підліт ракет за 7 хвилин, озброєння України і ультиматум НАТО: що сказав Путін про можливу війну

Президент Росії Володимир Путін висловив здивування розширенням НАТО на схід, а ще він піддав різкій критиці військову активність США на українському напрямку.

Про це стало відомо під час колегії Міноборони, оцінки та завдань РФ.

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Путіна турбує розгортання елементів систем протиракетної оборони США поблизу російських кордонів.

"Нам нікуди далі відступати. Що хочуть те і роблять. Але те, що вони зараз роблять на території України, це ж не за тисячі кілометрів від нашого кордону, це біля порогу нашого будинку", - зазначив президент РФ.

При цьому російський лідер забув згадати, що через дії РФ в Україні продовжують гинути люди на своїй території і за цілісність своєї держави. А Росія, тим часом, заявляє, що проти кровопролиття і хоче вирішувати питання політико-дипломатичними засобами, але маючи гарантії безпеки.

Крім того, Путіна турбує, що США можуть під приводами озброїти Україну і "штовхати екстремістів в окремі регіони РФ, в Крим". 

Водночас Путін сказав, що не вірить у те, що США дотримуватимуться письмових гарантій безпеки. А маніпуляції з боку Заходу, що прикривається принципами міжнародного права, просто набридли.

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Його також не влаштує, якщо західні партнери захочуть "забалакати" переговори по тим самим гарантіям безпеки, вважаючи ці дії з боку РФ ультиматумом.

Крім того, за словами Путіна, Росія готова "робити адекватні військово-технічні заходи на недружні кроки США".

Заяви Кремля раніше

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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Росія США війна Володимир Путін НАТО
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