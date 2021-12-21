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Ответит ли Запад на ультиматумы Кремля

Политика
21 декабря 13:59
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Во время "Діалогу з країною" на телеканале LIVE выяснят, к каким решениям Путин склоняет Украину, накапливая войска у границ
Ответит ли Запад на ультиматумы Кремля

Во вторник, 21 декабря, в новом выпуске политического ток-шоу "Діалог з країною" на телеканале LIVE будут говорить о возможном повышении цен на товары и российскую агрессию.

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В частности, ведущий Александр Преподобный и спикеры эфира выяснят, к каким решениям Путин склоняет Украину, накапливая войска у границ, что Запад может ответить на ультиматумы Кремля, приведет ли подорожание газа к энергетическому кризису и как в следующем году изменятся тарифы. Также в студии обсудят законы, из-за которых украинские предприниматели готовятся поднять цены на товары.

Діалог з країною на телеканале LIVE

К дискуссии присоединятся глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук , руководитель движения #SaveФОП Сергей Доротич, социальный психолог Вадим Васютинский , член комиссии по биобезопасности при СНБО Наталья Виноград, советник Руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская, народные депутаты - Федор Вениславский от "Слуги народа", Ярослав Железняк и Инна Совсун от "Голоса", Нестор Шуфрич и Наталья Приходько - ОПЗЖ, Алексей Кучеренко - от партии "Батьківщина", а также другие эксперты и должностные лица.

"Діалог з країною" - это политическое ток-шоу, по формату которого, в течение двух часов ведущий вместе с политиками, представителями власти и экспертами, обсуждают важнейшие для украинцев вопросы - от стоимости проезда в транспорте до геополитики и места Украины в ней.

Новый эфир политического ток-шоу "Діалог з країною" - сегодня в 21:30 на телеканале LIVE.

Больше о ток-шоу "Діалог з країною"

  • Спикер Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире "Діалогу з країною" сообщил, когда Россия может напасть на Украину.
  • 14 декабря в ток-шоу "Діалог з країною" обсудили возможное усиление военной агрессии со стороны России и новые законопроекты.
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Автор публикации
Алина Вишневская
Свой профессиональный путь в СМИ начала в 2013 году. Сейчас работаю для Новини.Live. Пишу об интересном и важном для общества
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