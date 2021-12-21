Ответит ли Запад на ультиматумы Кремля

Во вторник, 21 декабря, в новом выпуске политического ток-шоу "Діалог з країною" на телеканале LIVE будут говорить о возможном повышении цен на товары и российскую агрессию.

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В частности, ведущий Александр Преподобный и спикеры эфира выяснят, к каким решениям Путин склоняет Украину, накапливая войска у границ, что Запад может ответить на ультиматумы Кремля, приведет ли подорожание газа к энергетическому кризису и как в следующем году изменятся тарифы. Также в студии обсудят законы, из-за которых украинские предприниматели готовятся поднять цены на товары.

К дискуссии присоединятся глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук , руководитель движения #SaveФОП Сергей Доротич, социальный психолог Вадим Васютинский , член комиссии по биобезопасности при СНБО Наталья Виноград, советник Руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, российский оппозиционер и юрист Марк Фейгин, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, исполнительный директор Института безопасности Восточной Европы Юлия Осмоловская, народные депутаты - Федор Вениславский от "Слуги народа", Ярослав Железняк и Инна Совсун от "Голоса", Нестор Шуфрич и Наталья Приходько - ОПЗЖ, Алексей Кучеренко - от партии "Батьківщина", а также другие эксперты и должностные лица.

"Діалог з країною" - это политическое ток-шоу, по формату которого, в течение двух часов ведущий вместе с политиками, представителями власти и экспертами, обсуждают важнейшие для украинцев вопросы - от стоимости проезда в транспорте до геополитики и места Украины в ней.

Новый эфир политического ток-шоу "Діалог з країною" - сегодня в 21:30 на телеканале LIVE.

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