Україна хоче отримати у 2022 році чітку часову перспективу вступу до НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у 2022 році чітку часову перспективу її вступу до НАТО.

Про це він сказав на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

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Перспектива вступу України до НАТО

Зеленський зазначив, що Україна "не може прийняти дуже популярну тезу про ЄС через 30 років і НАТО десь там років через 50".

"Ми прагнемо досягти членства в Європейському Союзі найближчими роками та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати у 2022 році", – заявив президент.

Також, за словами Зеленського, Україна прагне якнайшвидше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі та повернути Крим.

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