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Україна хоче отримати у 2022 році чітку часову перспективу вступу до НАТО, – Зеленський

Політика
21 грудня 12:27
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За словами президента, Україна "не може прийняти тезу про ЄС через 30 років і НАТО десь там років через 50"
Україна хоче отримати у 2022 році чітку часову перспективу вступу до НАТО, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати у 2022 році чітку часову перспективу її вступу до НАТО.

Про це він сказав на конференції "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави".

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Перспектива вступу України до НАТО

Зеленський зазначив, що Україна "не може прийняти дуже популярну тезу про ЄС через 30 років і НАТО десь там років через 50".

"Ми прагнемо досягти членства в Європейському Союзі найближчими роками та отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати у 2022 році", – заявив президент.

Також, за словами Зеленського, Україна прагне якнайшвидше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі та повернути Крим.

Вимога гарантій з боку РФ щодо невступу України до НАТО

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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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Володимир Зеленський НАТО Україна
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