Білий дім підтвердив курс України до НАТО, незважаючи на погрози Росії

У США вважають, що питання відносин України та НАТО мають вирішувати сам Київ та 30 країн-учасників Альянсу.
Про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".
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Вона зазначила, що президент США Джо Байден та його адміністрація стоять на тому, що "право суверенних держав вибирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах – ключовий принцип європейської безпеки".
За словами Псакі, Вашингтон заявляв про це раніше, і така позиція залишається незмінною. США, наголосила вона, підтримують прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги.
"Стосовно відносин НАТО з Україною, то це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників по Альянсу", – додала речниця Білого дому.