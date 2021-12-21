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Білий дім підтвердив курс України до НАТО, незважаючи на погрози Росії

Політика
21 грудня 10:10
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У США нагадали Росії про ключовий принцип європейської безпеки
Білий дім підтвердив курс України до НАТО, незважаючи на погрози Росії

У США вважають, що питання відносин України та НАТО мають вирішувати сам Київ та 30 країн-учасників Альянсу.

Про це заявила на брифінгу спікерка Білого дому Джен Псакі, передає "Укрінформ".

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Реакція США на вимоги Росії щодо невступу України до НАТО

Вона зазначила, що президент США Джо Байден та його адміністрація стоять на тому, що "право суверенних держав вибирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах – ключовий принцип європейської безпеки".

За словами Псакі, Вашингтон заявляв про це раніше, і така позиція залишається незмінною. США, наголосила вона, підтримують прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги.

"Стосовно відносин НАТО з Україною, то це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників по Альянсу", – додала речниця Білого дому.

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Авторка публікації
Аліна Вишневська
Свій професійний шлях у ЗМІ розпочала у 2013 році. Наразі працюю для Новини.Live. Пишу про цікаве й важливе для суспільства
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views-icon 218
Джо Байден Росія США НАТО Україна
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