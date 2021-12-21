В России разработали инструкцию по созданию братских могил в срочном порядке

С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу национальный стандарт, который определяет действия властей для быстрой организации массовых похорон людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций в мирное время.

Документ, который носит рекомендательный характер, размещен на сайте МЧС России.

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В документе говорится, что при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения. Кроме того, региональным властям прийдется заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств. Предусмотрено также формирование специальных команд по срочному захоронению трупов.

Хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, предписано в специально отведенных для этого местах. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

Кроме того, стандарт содержит инструкцию для организации братских могил. В качестве примера приведена ситуация, когда в течение трех суток нужно похоронить тысячу человек, сколько необходимо времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы ее засыпать.

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