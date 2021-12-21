live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Политика
  • В России разработали инструкцию по созданию братских могил в срочном порядке

В России разработали инструкцию по созданию братских могил в срочном порядке

Политика
21 декабря 13:44
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 137
views-icon
Читать на украинском
Местные власти должны будут закупить большое количество гробов и необходимого для массовых похорон оборудования
В России разработали инструкцию по созданию братских могил в срочном порядке

С 1 февраля 2022 года в России вступит в силу национальный стандарт, который определяет действия властей для быстрой организации массовых похорон людей и животных, погибших в результате военных конфликтов или чрезвычайных ситуаций в мирное время.

Документ, который носит рекомендательный характер, размещен на сайте МЧС России.

Читайте также: Это будет кровавая бойня: Резников – о вторжении России в Украину

В документе говорится, что при выборе мест захоронения трупов людей необходимо учитывать правила застройки города, расстояние до жилых зданий, особенности рельефа местности и расположение источника водоснабжения. Кроме того, региональным властям прийдется заранее создавать запасы гробов, патологоанатомических мешков, дезинфицирующих средств. Предусмотрено также формирование специальных команд по срочному захоронению трупов.

Хоронить умерших, имеющих высокий радиоактивный фон, предписано в специально отведенных для этого местах. Захоронение умерших от особо опасных инфекций следует проводить в герметичных оцинкованных гробах.

Кроме того, стандарт содержит инструкцию для организации братских могил. В качестве примера приведена ситуация, когда в течение трех суток нужно похоронить тысячу человек, сколько необходимо времени нужно на создание братской могилы, какие у нее должны быть размеры и какой бульдозер лучше использовать, чтобы ее засыпать.

Последние новости с востока Украины:

  • Украина попросила у США предоставить часть вооружений, которую американцы использовали в Афганистане до захвата власти талибами. Какую именно – читайте здесь.
  • Соединенные Штаты усилят военное присутствие в Восточной Европе, если Москва вторгнется в Украину. Подробности – в материале.
  • Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию направить в Украину военных инструкторов. Он хочет, чтобы они разместились вблизи линии фронта.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 137
Россия российские войска закон кладбище военные похороны
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

23 декабря 20:47

Политика
В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

23 декабря 16:31

Политика
"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

23 декабря 16:25

Политика
"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

23 декабря 15:22

Политика
Главная Политика В России разработали инструкцию по созданию братских могил в срочном порядке
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен