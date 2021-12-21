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В РФ заявили, что ни при каких условиях не допустят размещения НАТО в Украине

Политика
21 декабря 10:41
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Ранее российская сторона требовала, чтобы Североатлантический альянс исключил присоединение Украины
В РФ заявили, что ни при каких условиях не допустят размещения НАТО в Украине

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия не допустит размещения инфраструктуры НАТО в Украине и Грузии.

Об этом он сообщил в эфире телеканала “Россия 24”.

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Заявление РФ о размещении НАТО в Украине и Грузии

По его словам, Россия помешает размещению инфраструктуры Альянса или же “ответ будет совсем другим”. Он заявил, что НАТО должно "серьезно подойти к инициативам безопасности РФ".

Ранее российская сторона требовала, чтобы Североатлантический альянс исключил присоединение Украины. Кроме того, по их требованиям, США не должна размещать военные базы и территории бывшего СССР.

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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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Россия США НАТО Грузия Украина
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