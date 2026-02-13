Бен Стіллер підтримав Гераскевича після скандалу на ОІ-2026

Бен Стіллер. Фото: instagram.com/variety/

Історія з дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича стала вірусною в мережі. На бажання атлета пом’янути загиблих українських спортсменів звернули увагу навіть у Голлівуді.

Про вчинок Гераскевича в соцмережах згадав актор та комік Бен Стіллер у соцмережі X, передає портал Новини.LIVE.

So much respect for this man. 🇺🇦 https://t.co/t7NGM9mAJy — Ben Stiller (@BenStiller) February 12, 2026

Гераскевича згадали в Голлівуді

Стіллер опублікував допис, де зазначив, що відчуває велику повагу до українського спортсмена. Його реакція з’явилася на тлі судового розгляду та суспільного резонансу навколо рішення спортивних органів.

"Величезна повага до цієї людини", — написав Стіллер.

Гераскевича раніше дискваліфікували через недотримання заборони на використання "шолома пам’яті" із зображеннями українських спортсменів, які загинули під час війни.

Наступного дня рішення про відсторонення залишив у силі Спортивний арбітражний суд.

