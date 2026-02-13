Відео
Головна Олімпіада Зірка Голлівуду залишив послання Гераскевичу

Зірка Голлівуду залишив послання Гераскевичу

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 21:05
Бен Стіллер підтримав Гераскевича після скандалу на ОІ-2026
Бен Стіллер. Фото: instagram.com/variety/

Історія з дискваліфікацією українського скелетоніста Владислава Гераскевича стала вірусною в мережі. На бажання атлета пом’янути загиблих українських спортсменів звернули увагу навіть у Голлівуді.

Про вчинок Гераскевича в соцмережах згадав актор та комік Бен Стіллер у соцмережі X, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Гераскевича згадали в Голлівуді

Стіллер опублікував допис, де зазначив, що відчуває велику повагу до українського спортсмена. Його реакція з’явилася на тлі судового розгляду та суспільного резонансу навколо рішення спортивних органів.

"Величезна повага до цієї людини", — написав Стіллер.

Гераскевича раніше дискваліфікували через недотримання заборони на використання "шолома пам’яті" із зображеннями українських спортсменів, які загинули під час війни.

Наступного дня рішення про відсторонення залишив у силі Спортивний арбітражний суд.

Нагадаємо, Каха Каладзе розповів про останні розмови з Андрієм Шеченком.

Українські спортсмени показали свій максимум у шостий день зимової Олімпіади-2026.

МОК Бен Стіллер Олімпійські ігри-2026 Скелетон Владислав Гераскевич
Давід Арустамян - Редактор
Автор:
Давід Арустамян
