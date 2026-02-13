Бен Стиллер поддержал Гераскевича после скандала на ОИ-2026

Звезда Голливуда оставил послание Гераскевичу
История с дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича стала вирусной в сети. На желание атлета помянуть погибших украинских спортсменов обратили внимание даже в Голливуде.
О поступке Гераскевича в соцсетях вспомнил актер и комик Бен Стиллер в соцсети X, передает портал Новости.LIVE.
Столько уважения к этому человеку. 🇺🇦 https://t.co/t7NGM9mAJy- Ben Stiller (@BenStiller) February 12, 2026
Гераскевича вспомнили в Голливуде
Стиллер опубликовал сообщение, где отметил, что испытывает большое уважение к украинскому спортсмену. Его реакция появилась на фоне судебного разбирательства и общественного резонанса вокруг решения спортивных органов.
"Огромное уважение к этому человеку", — написал Стиллер.
Гераскевича ранее дисквалифицировали из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти" с изображениями украинских спортсменов, погибших во время войны.
На следующий день решение об отстранении оставил в силе Спортивный арбитражный суд.
