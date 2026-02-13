Видео
Звезда Голливуда оставил послание Гераскевичу

Звезда Голливуда оставил послание Гераскевичу

Дата публикации 13 февраля 2026 21:05
Бен Стиллер поддержал Гераскевича после скандала на ОИ-2026
Бен Стиллер. Фото: instagram.com/variety/

История с дисквалификацией украинского скелетониста Владислава Гераскевича стала вирусной в сети. На желание атлета помянуть погибших украинских спортсменов обратили внимание даже в Голливуде.

О поступке Гераскевича в соцсетях вспомнил актер и комик Бен Стиллер в соцсети X, передает портал Новости.LIVE.

Читайте также:

Гераскевича вспомнили в Голливуде

Стиллер опубликовал сообщение, где отметил, что испытывает большое уважение к украинскому спортсмену. Его реакция появилась на фоне судебного разбирательства и общественного резонанса вокруг решения спортивных органов.

"Огромное уважение к этому человеку", — написал Стиллер.

Гераскевича ранее дисквалифицировали из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти" с изображениями украинских спортсменов, погибших во время войны.

На следующий день решение об отстранении оставил в силе Спортивный арбитражный суд.

Напомним, Каха Каладзе рассказал о последних разговорах с Андреем Шеченко.

Украинские спортсмены показали свой максимум в шестой день зимней Олимпиады-2026.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
