ОІ-2026: став відомий склад України на чоловічу індивідуальну гонку з біатлону

Дмитро Підручний попереду конкурентів в олімпійській естафеті. Фото: Reuters

На Олімпійських іграх-2026 в Мілані та Кортіні наступна гонка в біатлоні пройде 10 лютого. В Антхоліці індивідуальну гонку побіжуть чоловіки.

Портал Новини.LIVE за даними Biathlonnews повідомив склад збірної на індивідуальну гонку.

Реклама

Читайте також:

Дмитро Підручний. Фото: Reuters

Україну представлять найсильніші

В індивідуальній чоловічій гонці на зимових Олімпійських іграх-2026 Україну представлять чотири спортсмени. До заявки увійшли капітан команди Дмитро Підручний, а також Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Антон Дудченко.

Індивідуальна гонка стане одним із ключових стартів для чоловічої збірної на Олімпіаді, оскільки завдяки якісній стрільбі в ній можуть показати високий результат навіть не елітні спортсмени.

Формат змагань передбачає чотири вогневі рубежі, а за кожну хибу спортсмени отримують хвилину штрафу, що традиційно робить стрільбу вирішальним фактором у боротьбі за підсумкові позиції.

Для Підручного та Мандзина цей старт стане другим на Іграх-2026. Раніше вони бігли змішану естафету, у якій посіли восьме місце.

Нагадаємо, Міністерство закорднних справ України жорстко прокоментувало інцидент з образами Михайла Мудрика в бік поляків.

Українська біатлоністка поїхала на Олімпіаду-2026 з інвентарем своєї старшої сестри.