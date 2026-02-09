Видео
Определился состав сборной Украины на следующую биатлонную гонку на ОИ-2026

Определился состав сборной Украины на следующую биатлонную гонку на ОИ-2026

Дата публикации 9 февраля 2026 13:52
ОИ-2026: стал известен состав Украины на мужскую индивидуальную гонку по биатлону
Дмитрий Пидручный впереди конкурентов в олимпийской эстафете. Фото: Reuters

На Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине следующая гонка в биатлоне пройдет 10 февраля. В Антхольце индивидуальную гонку побегут мужчины.

Портал Новини.LIVE по данным Biathlonnews сообщил состав сборной на индивидуальную гонку.

Дмитрий Пидручный
Дмитрий Пидручный. фото: Reuters

Украину представят сильнейшие

В индивидуальной мужской гонке на зимних Олимпийских играх-2026 Украину представят четыре спортсмена. В заявку вошли капитан команды Дмитрий Пидручный, а также Виталий Мандзын, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.

Индивидуальная гонка станет одним из ключевых стартов для мужской сборной на Олимпиаде, поскольку благодаря качественной стрельбе в ней могут показать высокий результат даже не элитные спортсмены.

Формат соревнований предусматривает четыре огневых рубежа, а за каждый промах спортсмены получают минуту штрафа, что традиционно делает стрельбу решающим фактором в борьбе за итоговые позиции.

Для Пидручного и Мандзина этот старт станет вторым на Играх-2026. Ранее они бежали смешанную эстафету, в которой заняли восьмое место.

Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
