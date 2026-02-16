Україна — 14-та у дебютній суперкоманді зі стрибків з трампліна на ОІ-2026

На Олімпійських іграх завершилися виступи зі стрибків з трампліна. Вперше Україна виступила у змаганнях суперкоманд.

У змаганнях суперкоманд Україну представили Євген Марусяк та Віталій Калініченко, повідомив портал Новини.LIVE.

Віталій Калініченко. Фото: Reuters

Як Україна показала себе в командній першості

Дисципліна суперкоманд дебютувала в олімпійській програмі саме на цих Іграх. До старту були допущені 17 збірних, серед них — Україна.

Формат передбачав три раунди. Після першого до другого проходили 12 команд, після другого — вісім найкращих. У кожному раунді обидва спортсмени виконували по одному стрибку.

Першим із українців стрибав Марусяк. Його спроба на 128,5 метра була оцінена у 117,7 бала. Після цього Україна посідала першу непрохідну позицію — відставання від 12-го місця, яке займала Фінляндія, становило лише 0,7 бала.

Калініченко не зумів покращити становище команди. За стрибок на 114 метрів він отримав 90 балів. У підсумку збірна України опустилася з 13-ї на 14-ту позицію і припинила боротьбу.

Перше місце в суперкоманді посіла Австрія, друге — Польща, третє — Норвегія.

