Главная Олимпиада Украинцы завершили выступления в соревнованиях суперкоманд на Олимпиаде

Украинцы завершили выступления в соревнованиях суперкоманд на Олимпиаде

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 23:33
Украина - 14-я в дебютной суперкоманде по прыжкам с трамплина на ОИ-2026
Евгений Марусяк. Фото: Reuters

На Олимпийских играх завершились выступления по прыжкам с трамплина. Впервые Украина выступила в соревнованиях суперкоманд.

В соревнованиях суперкоманд Украину представили Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Виталий Калиниченко
Виталий Калиниченко. Фото: Reuters

Как Украина показала себя в командном первенстве

Дисциплина суперкоманд дебютировала в олимпийской программе именно на этих Играх. К старту были допущены 17 сборных, среди них - Украина.

Формат предусматривал три раунда. После первого во второй проходили 12 команд, после второго - восемь лучших. В каждом раунде оба спортсмена выполняли по одному прыжку.

Первым из украинцев прыгал Марусяк. Его попытка на 128,5 метра была оценена в 117,7 балла. После этого Украина занимала первую непроходную позицию - отставание от 12-го места, которое занимала Финляндия, составляло лишь 0,7 балла.

Калиниченко не сумел улучшить положение команды. За прыжок на 114 метров он получил 90 баллов. В итоге сборная Украины опустилась с 13-й на 14-ю позицию и прекратила борьбу.

Первое место в суперкоманде заняла Австрия, второе - Польша, третье - Норвегия.

олимпиада прыжки с трамплина зимние виды спорта Евгений Марусяк Виталий Калиниченко Олимпийские игры-2026
Давид Арустамян - Редактор
Автор:
Давид Арустамян
