Украина - 14-я в дебютной суперкоманде по прыжкам с трамплина на ОИ-2026

Украинцы завершили выступления в соревнованиях суперкоманд на Олимпиаде
На Олимпийских играх завершились выступления по прыжкам с трамплина. Впервые Украина выступила в соревнованиях суперкоманд.
В соревнованиях суперкоманд Украину представили Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко, сообщил портал Новини.LIVE.
Как Украина показала себя в командном первенстве
Дисциплина суперкоманд дебютировала в олимпийской программе именно на этих Играх. К старту были допущены 17 сборных, среди них - Украина.
Формат предусматривал три раунда. После первого во второй проходили 12 команд, после второго - восемь лучших. В каждом раунде оба спортсмена выполняли по одному прыжку.
Первым из украинцев прыгал Марусяк. Его попытка на 128,5 метра была оценена в 117,7 балла. После этого Украина занимала первую непроходную позицию - отставание от 12-го места, которое занимала Финляндия, составляло лишь 0,7 балла.
Калиниченко не сумел улучшить положение команды. За прыжок на 114 метров он получил 90 баллов. В итоге сборная Украины опустилась с 13-й на 14-ю позицию и прекратила борьбу.
Первое место в суперкоманде заняла Австрия, второе - Польша, третье - Норвегия.
