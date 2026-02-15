Україна поза топ-40 у персьюті та вперше в історії пропустить масстарт

Юлія Джима. Фото: biathlon.com.ua

На Олімпійських іграх завершилася жіноча гонка переслідування. Україну в ній представляли Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олександра Меркушина.

Всі троє біатлоністки провалили гонку та не змогли вразити результатом, повідомив портал Новини.LIVE.

Олександра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Антидосягнення жіночої збірної

Після спринту найкращу стартову позицію мала Джима — 24-та. Меркушина та Дмитренко розпочинали гонку поза топ-40 й потребували суттєвого прориву, щоб наблизитися до зони відбору в масстарт.

На першому рубежі Джима й Меркушина відпрацювали без помилок. Олександра відіграла одразу 11 позицій і наблизилася до топ-30. Дмитренко допустила хибу та опустилася за межі топ-50.

Друга стрільба стала невдалою для Джими та Меркушини — вони заробили по одному і два штрафні кола відповідно. Натомість Дмитренко закрила всі мішені та скоротила відставання.

Після третього рубежу найвище серед українок піднялася Дмитренко — чиста стрільба дозволила їй вийти на 40-ву позицію. Джима з одним колом штрафу трималася поряд, тоді як Меркушина після двох промахів втратила шанс на боротьбу за топ-40.

У підсумку українки фінішували поза топ-40: Джима — 43-тя (+4:09.6), Дмитренко — 45-та (+4:22.1), Меркушина — 48-ма (+4:33.6).

Олімпійською чемпіонкою стала Ліза Віттоцці — 30:11.8 (0+0+0+0). Срібло здобула Марен Кіркейде (+28.8), бронзу — Суві Мінккінен (+34.3).

Гонка призвела до того, що жіноча збірна України вперше в своїй історії пропустить масстарта на Олімпійських іграх.

