Видео

Главная Олимпиада Украинки провалили персьют на ОИ и впервые в истории не побегут масстарт

Украинки провалили персьют на ОИ и впервые в истории не побегут масстарт

Дата публикации 15 февраля 2026 19:00
Украина вне топ-40 в персьюте и впервые в истории пропустит масстарт
Юлия Джима. Фото: biathlon.com.ua

На Олимпийских играх завершилась женская гонка преследования. Украину в ней представляли Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Александра Меркушина.

Все трое биатлонистки провалили гонку и не смогли впечатлить результатом, сообщил портал Новини.LIVE.

Александра Меркушина
Александра Меркушина. Фото: biathlon.com.ua

Антидостижения женской сборной

После спринта лучшую стартовую позицию имела Джима — 24-я. Меркушина и Дмитренко начинали гонку вне топ-40 и нуждались в существенном прорыве, чтобы приблизиться к зоне отбора в масстарт.

На первом рубеже Джима и Меркушина отработали без ошибок. Александра отыграла сразу 11 позиций и приблизилась к топ-30. Дмитренко допустила промах и опустилась за пределы топ-50.

Вторая стрельба стала неудачной для Джимы и Меркушиной — они заработали по одному и два штрафных круга соответственно. Зато Дмитренко закрыла все мишени и сократила отставание.

После третьего рубежа выше всех среди украинок поднялась Дмитренко — чистая стрельба позволила ей выйти на 40-ю позицию. Джима с одним кругом штрафа держалась рядом, тогда как Меркушина после двух промахов потеряла шанс на борьбу за топ-40.

В итоге украинки финишировали вне топ-40: Джима — 43-я (+4:09.6), Дмитренко — 45-я (+4:22.1), Меркушина — 48-я (+4:33.6).

Олимпийской чемпионкой стала Лиза Виттоцци — 30:11.8 (0+0+0+0+0). Серебро завоевала Марен Киркейде (+28.8), бронзу — Суви Минккинен (+34.3).

Гонка привела к тому, что женская сборная Украины впервые в своей истории пропустит масстарт на Олимпийских играх.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось покупать игрока, который прекрасно показал себя на тренировочном сборе.

Также ранее легенда шахмат Гарри Каспаров на примере Владислава Гераскевича заявил, почему украинцы непобедимы.

Давид Арустамян - Редактор
